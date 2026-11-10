Verità Nascoste, anticipazioni 10 novembre: il caso Garlasco torna in prima serata tra Sempio e nuovi sviluppi

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Nuovo appuntamento con Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante che questa sera torna in prima serata su Rete 4 con un ampio spazio dedicato al caso di Garlasco. La vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi continua infatti a occupare il centro del dibattito pubblico dopo gli ultimi sviluppi giudiziari e investigativi.

Nel corso della puntata si parlerà della posizione di Andrea Sempio, delle nuove verifiche disposte dagli inquirenti e di alcuni materiali che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Cosa vedremo nella puntata di Verità Nascoste? Quali sono le ultime novità sul caso Garlasco? E quali interrogativi verranno affrontati nel corso della serata?

Verità Nascoste: il caso Garlasco resta al centro dell’attenzione

La puntata di Verità Nascoste si concentrerà ancora una volta sulle più recenti evoluzioni dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

L’attenzione resta puntata sulla posizione di Andrea Sempio e sui prossimi passaggi giudiziari che potrebbero influenzare il futuro del procedimento. Nelle ultime settimane il caso è tornato al centro delle cronache e ha riacceso il confronto tra accusa e difesa.

Il programma analizzerà anche gli sviluppi paralleli che continuano a emergere attorno a una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Verità Nascoste: le domande di Milo Infante su Andrea Sempio

Uno dei temi della puntata riguarderà alcuni filmati e alcuni scritti attribuiti ad Andrea Sempio.

Milo Infante tornerà su questo materiale proponendo una riflessione su alcuni contenuti che hanno generato dibattito televisivo e mediatico. Il conduttore concentrerà l’attenzione su una serie di interrogativi che riguardano il percorso personale di Sempio e il significato di alcune sue dichiarazioni.

L’approfondimento rappresenterà uno dei momenti centrali di Verità Nascoste, destinato ad alimentare ulteriormente il confronto tra le diverse interpretazioni emerse sul caso.

quando va in onda e dove vederlo

Verità Nascoste va in onda questa sera in prima serata su Rete 4.

La trasmissione prenderà il via alle 21.25 e sarà disponibile anche in streaming e on demand attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.

Con nuovi approfondimenti, testimonianze e aggiornamenti investigativi, il programma continuerà ad analizzare il caso Garlasco e le vicende che nelle ultime settimane hanno riportato sotto i riflettori l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.