Tutto per la mia famiglia rischia la chiusura su Canale 5: svelato il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno avendo più successo in questo momento in Italia. La dizi che racconta la storia di quattro fratelli rimasti orfani di entrambi i genitori stanno emozionando milioni di telespettatori su Canale 5. Una grande successo che tuttavia non è esente da importanti cambi di programmazione. In particolare, la storia subirà uno stop che siamo sicuri non piacerà ai fans. Secondo quando riportato da Blasting News da fine agosto Tutto per la mia famiglia non andrà più in onda per fare posto alla messa in onda di Verità Nascoste – il diario, il nuovo programma condotto da Milo Infante. Il conduttore trasferitosi sulla rete ammiraglia Mediaset da questa stagione condurrà il nuovo format dal 24 agosto dalle 16:45 fino alle 18:40.

Tutto per la mia famiglia cancellato da fine agosto per fare posto a Verità Nascoste – Il diario?

Dal 24 agosto debutterà su Canale 5, Verità Nascoste – Il diario, il nuovo programma di Milo Infante. L’arrivo del format porterà alla cancellazione nel daytime pomeridiano di Tutto per la mia famiglia che va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 17:15 fino alle 18:45. Al momento, Mediaset non ha ancora annunciato quale sarà il destino delle vicende coi fratelli Eren. Non è da escludere che i piani alti di Cologno Monzese decidano di trasmetterla solo nel weekend oppure direttamente all’estate prossima come accaduto per tante serie tv in passato. Fatto sta che la decisione susciterà il malcontento da parte dei fans.

Milo Infante conduce verità nascoste