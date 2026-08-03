Javier Martinez e Helena Prestes di nuovo distanti: il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati all’interno del Grande Fratello ne 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno trascorso alcuni giorni insieme in Sardegna. La coppia ha infatti passato una settimana nel sud dell’isola insieme alla famiglia di lui. In queste ore, però, gli Helevier si trovano nuovamente distanti. Se Javier Martinez è rimasto in Quartu dove vive da tanto tempo la sua famiglia, Helena Prestes è tornata a Lecco dove ha comprato un attico di lusso da ormai qualche mese. In una storia pubblicata su Instagram dalla modella brasiliana la si vede insieme ad alcune amiche all’interno della propria abitazione. La donna ha così annunciato di aver fatto ritorno a Lecco dopo la vacanza col compagno.

Helena Prestes è tornata a Lecco dopo la vacanza in Sardegna con Javier Martinez

Gli Helevier si trovano nuovamente distanti. La modella brasiliana ha fatto ritorno a Lecco anche se al momento è ignoto il motivo se per un impegno di lavoro o altro. La donna è reduce da una settimana passata insieme a Javier Martinez nel sud della Sardegna. A renderlo noto era stata Deianira Marzano che aveva rivelato un retroscena in merito alla coppia nata al Grande fratello. La nota esperta di gossip aveva fatto sapere: “I nostri ragazzi sono in grazia di Dio, insieme per una settimana in Sardegna. Parlo di Javier Martinez e Helena Prestes perché sapete che ho a cuore tante coppie.” La relazione tra i due procede a gonfie vele nonostante i vari impegni di lavoro che spesso li tengono distanti.

Helena Prestes e Javier Martinez (Foto: Instagram)