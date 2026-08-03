Al Bano Carrisi gela i fans: cos’è accaduto all’aeroporto di Venezia

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più conosciuti in Italia. In queste ultime ore, il Leone di Cellino San Marco è rimasto vittima di una piccola disavventura. L’uomo è rimasto bloccato all’aeroporto Marco Polo di Venezia insieme ad altri passeggeri a causa del ritardo del loro aereo in direzione Brindisi. Secondo quanto riporta da Il Gazzettino, l’aereo è partito con mezz’ora di ritardo a causa di un problema al sistema interno di comunicazione. Per questo motivo, il personale di bordo si è arrangiato tramite l’utilizzo di un megafono. Proprio in questi momenti i passeggeri avrebbero chiesto a gran voce ad Al Bano Carrisi di cantare una canzone.

Al Bano Carrisi gela i fans in aeroporto: cos’è accaduto

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’ex marito di Romina Power avrebbe gelato i suoi fans decidendo di non cantare una canzone in aeroporto dove stava attendendo il suo aereo. Una decisione presa da Al Bano Carrisi per non sprecare la sua voce. L’uomo è atteso nei prossimi giorni in Puglia dove canterà l’Inno nazionale in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. Il Leone di Cellino San Marco sarà tra i protagonisti della Cerimonia d’apertura della manifestazione in cui gli atleti del paesi del Mediterraneo sfileranno prima di sfidarsi per ottenere le ambite medaglie.