Spettacolo Italia

Al Bano Carrisi gela i fans: cos’è accaduto all’aeroporto di Venezia

Giulia Bertaccini3 Agosto 2026
Foto Al Bano carrisi
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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più conosciuti in Italia. In queste ultime ore, il Leone di Cellino San Marco è rimasto vittima di una piccola disavventura. L’uomo è rimasto bloccato all’aeroporto Marco Polo di Venezia insieme ad altri passeggeri a causa del ritardo del loro aereo in direzione Brindisi. Secondo quanto riporta da Il Gazzettino, l’aereo è partito con mezz’ora di ritardo a causa di un problema al sistema interno di comunicazione. Per questo motivo, il personale di bordo si è arrangiato tramite l’utilizzo di un megafono. Proprio in questi momenti i passeggeri avrebbero chiesto a gran voce ad Al Bano Carrisi di cantare una canzone.

Al Bano Carrisi gela i fans in aeroporto: cos’è accaduto

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l’ex marito di Romina Power avrebbe gelato i suoi fans decidendo di non cantare una canzone in aeroporto dove stava attendendo il suo aereo. Una decisione presa da Al Bano Carrisi per non sprecare la sua voce. L’uomo è atteso nei prossimi giorni in Puglia dove canterà l’Inno nazionale in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. Il Leone di Cellino San Marco sarà tra i protagonisti della Cerimonia d’apertura della manifestazione in cui gli atleti del paesi del Mediterraneo sfileranno prima di sfidarsi per ottenere le ambite medaglie.

foto al bano carrisi
Giulia Bertaccini3 Agosto 2026