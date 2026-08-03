L’Erede cambia giorno su Canale 5: la nuova scelta di Mediaset

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Erede è tra le serie tv che hanno debuttato quest’estate sul palinsesto di Mediaset. In onda ogni venerdì sui teleschermi di Canale 5, il triangolo amoroso formato da Yildiz, Serhat e Melek sta registrando ascolti al di sotto delle aspettative forse a causa di una trama troppo confusionaria e ripetuti colpi di scena. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di attuare una mossa per provare a far crescere gli ascolti della dizi turca. Scendendo nei dettagli, L’Erede cambierà giorno a partire dal prossimo autunno su Canale 5. Da settembre, infatti, le vicende con protagonista Serhat non andranno più in onda di venerdì ma di domenica sera al posto di Racconto di una notte, che si sposterà al giovedì.

L’Erede si sposta alla domenica sera da settembre

La serie tv con protagonista Serhat si sposterà alla domenica sera a partire da settembre sui teleschermi di Canale 5. Una scelta fatta da Mediaset per aiutare L’erede a migliorare i dati di ascolto dopo un periodo non troppo brillante. Nel frattempo, resta confermato l’appuntamento con la dizi al venerdì sera. Le anticipazioni della puntata trasmessa il 7 agosto su Canale 5 raccontano che Yildiz sarà sempre più arrabbiata a causa del comportamento di Serhat che continuerà a trattarla come sua sorella. Ma la donna non si darà per vinta, volendo averlo tutto per sé. Melek cercherà di avvicinarsi alla donna, informandola di non vederla come sua nemica. Nel frattempo, Serhat uscirà di prigione anche se il suo procedimento penale non sarà ancora terminato. Infine Akif continuerà a tramare alle spalle della famiglia Kordali.