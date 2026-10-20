Tutto per la mia famiglia quando finisce su Canale 5? Tutto quello che sappiamo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia è tra serie tv di maggiore successo delle reti Mediaset. In onda da questa estate, le vicende dei fratelli Eren hanno catturato sempre più pubblico su Canale 5, registrando in media 2 milione di telespettatori. Un grande successo che è destinato a far compagnia agli italiani ancora per molto tempo. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete si apprende che la messa in onda delle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia non ha ancora una data certa. In Italia, Mediaset sta attualmente trasmettendo la seconda stagione delle quattro in totale. Di conseguenze il pubblico potrà stare sereno poiché le vicende ambientate in Turchia continueranno ad intrattenerli ancora per molto tempo.

Tutto per la mia famiglia in onda per tutto il 2027

La dizi turca continua il suo momento d’oro in Italia. Le ultime puntate di Tutto per la mia famiglia sono previste per fine 2027 salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento. Le anticipazioni annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Susen, la quale inizierà una storia d’amore con Omer. La ragazza inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti del fidanzato poiché a conoscenza della verità sulla morte di Kadir. Nel frattempo, Akif e Nebahat decideranno di dividere le proprie strade. Il potente uomo d’affari apparirà intenzionato a rifarsi una vita al fianco di Suzan. Infine Resul cercherà un modo per vendicarsi di Akif.

Suzan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)