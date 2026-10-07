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Manfredonia. A Sipontina Santoro

A te, donna con la testa alla scienza e il cuore alla cura della Casa Comune.

Abbiamo condiviso studio, ricerca, pensiero e azione, con la convinzione che il sapere abbia senso quando diventa Cura, impegno e responsabilità.

Ci hai insegnato a guardare più lontano e a riconoscere il valore di ciò che insieme possiamo seminare e costruire.

Continueremo a camminare con te,

nel pensiero e nell’azione.

La Presidente, le donne e gli uomini di Casa Salute e Ambiente – Manfredonia