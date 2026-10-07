Manfredonia
Manfredonia. A Sipontina Santoro
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Manfredonia. A Sipontina Santoro
A te, donna con la testa alla scienza e il cuore alla cura della Casa Comune.
Abbiamo condiviso studio, ricerca, pensiero e azione, con la convinzione che il sapere abbia senso quando diventa Cura, impegno e responsabilità.
Ci hai insegnato a guardare più lontano e a riconoscere il valore di ciò che insieme possiamo seminare e costruire.
Continueremo a camminare con te,
nel pensiero e nell’azione.
La Presidente, le donne e gli uomini di Casa Salute e Ambiente – Manfredonia