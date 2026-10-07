Il sipontino De Cristofaro è vicecampione tra le porte

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DE CRISTOFARO È VICECAMPIONE TRA LE PORTE

Il sipontino indossa la medaglia d’argento del gruppo SS nel Campionato Italiano Assoluto Slalom, archiviando un 2026 da protagonista.

Modena, 07 Ottobre 2026 – Erano solamente sei i punti che lo separavano da uno scudetto inaspettato, essendo al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Slalom, ma Michele De Cristofaro era consapevole che, per poter fare suo il titolo tricolore, era obbligato a vincere ed a contare pure sul supporto di una dea bendata che arrivasse in suo soccorso.

La trentanovesima edizione dello Slalom Salerno – Croce di Cava si apriva Domenica con il pilota di Manfredonia, al volante della sua Peugeot 205 Rallye curata da Mauriello Motorsport, nono di gruppo SS e quarto di classe S4 al termine della manche di ricognizione.

“Nella ricognizione ho cercato di prendere confidenza con il percorso” – racconta De Cristofaro – “ma non ho avuto tanto successo perchè, da metà prova in avanti, era presente una scia d’olio lasciata da un concorrente che mi precedeva. Questo mi ha penalizzato abbastanza.”

Il portacolori di Motor Valley Racing Division sapeva di dover gettare il cuore oltre l’ostacolo per compiere una missione quasi impossibile ma l’esito della prima manche di gara non gli era favorevole, contando solamente l’ottavo nella generale di SS ed ancora il quarto di classe.

Il secondo ed il terzo passaggio non cambiavano la sostanza della situazione con il sipontino che accusava problemi al posteriore della francesina, rischiando grosso sul finale.

“Nella prima manche ho staccato il miglior tempo del weekend” – aggiunge De Cristofaro – “perchè nelle altre due ho avuto noie al posteriore, al punto da vivere un bel testacoda sull’ultima che fortunatamente si è concluso senza danni. Il percorso era molto bello, veloce in alcuni punti dove potevi dire la tua, ma purtroppo non sono riuscito a centrare il colpaccio.”

Il settimo posto in gruppo SS ed il quarto in classe S4 non sono quindi sufficienti a De Cristofaro per laurearsi campione italiano, accontentandosi del titolo di vicecampione 2026.

“Con questa trasferta archiviamo il nostro 2026” – conclude De Cristofaro – “e, a malincuore, portiamo a casa il secondo di SS. Grazie alla scuderia che mi ha dato questa incredibile opportunità, quella di correre tutto il Campionato Italiano Assoluto Slalom. È stata la mia prima volta in una serie di questo livello e sono grato a tutti per questo. Grazie a Mauriello Motorsport, a MastroService, a tutti i partners ed agli amici che, nonostante la distanza, mi hanno seguito.”