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L’avventura di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne si è conclusa prima del previsto. Il tronista ha infatti deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. A svelare quanto accaduto è stato Lorenzo Pugnaloni, attraverso le anticipazioni della nuova registrazione.

Stando a quanto emerso, Giovanni negli studi Elios ha comunicato la sua decisione, spiegando di non stare attraversando un momento semplice. Dopo la partecipazione a Temptation Island, infatti, la sua vita avrebbe subito un cambiamento importante, portandolo a modificare anche le proprie abitudini.

Una situazione che, a quanto pare, continua a farsi sentire. L’ex tronista avrebbe pertanto espresso il desiderio di voler stare da solo, preferendo rimanere a casa piuttosto che uscire e incontrare altre persone.

Una scelta che lo ha portato a mettere da parte la ricerca dell’amore in televisione. Per Giovanni, almeno per ora, sembra essere arrivato il momento di allontanarsi dai riflettori e dedicare del tempo a se stesso. La puntata in cui Giovanni comunicherà la sua decisione verrà mandata in onda su Canale 5 nei prossimi giorni, in occasione delle nuove puntate di Uomini e Donne.