Doc-Nelle tue mani cancellato su Rai 1: ecco quando e perché

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Doc-Nelle tue mani è tra le fiction che stanno avendo più successo in questo momento in Italia. In onda ogni giovedì sui teleschermi di Rai 1, la serie tv con protagonista Luca Argentero è seguita da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo con facilità a battere la concorrenza di Canale 5 dove va in onda Tutto per la mia famiglia. Una produzione che tuttavia subirà un piccolo cambio di programmazione nella settimana dal 9 al 15 novembre. In particolare, Doc-Nelle tue mani salterà un appuntamento sul primo canale della tv di Stato. La fiction che narra la storia del dottor Fanti non andrà in onda giovedì 12 novembre. Una decisione per permettere a Rai 1 di trasmettere in diretta la sfida tra Italia-Francia in programma allo stadio San Siro di Milano.

Doc-Nelle tue mani salta il 12 novembre: ci sono gli Azzurri

Giovedì 12 novembre non andrà in onda Doc-Nelle tue mani per lasciare spazio alla partita degli Azzurri contro la Francia valida per il girone A di Nation League. La settima puntata della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli andrà in onda il prossimo giovedì 19 novembre in prima visione tv. Le anticipazioni narrano che un’improvvisa assenza di Andrea nel reparto sconvolgerà la squadra. Riccardo, a questo punto, sfrutterà la situazione per dimostrare il suo valore come voluto dal suo capo. Giulia, nel frattempo, continuerà ad indagare per scoprire la verità in merito agli scandali che hanno colpito l’ospedale.

Luca Argentero in Doc- Nelle tue mani (Screen Rai Play)