Meteo
Allerta meteo gialla per vento
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ALLERTA METEO GIALLA PER VENTO | 17 NOVEMBRE 2026
La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio vento.
L’allerta sarà in vigore martedì 17 novembre 2026, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Sono previsti venti forti con raffiche di burrasca, con possibile caduta di rami, cartelloni e oggetti non adeguatamente assicurati.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione, adottare comportamenti prudenti durante gli spostamenti e mettere in sicurezza gli oggetti presenti su balconi e terrazzi.
Fonte: Protezione Civile Regione Puglia – Messaggio di Allerta n. 1 del 16/11/2026.