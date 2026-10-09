Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione: stop alla domenica, ma si allunga il sabato
Nuovo cambio di palinsesto per Tutto per la mia famiglia. La serie turca di Canale 5, seguita da circa 2 milioni di telespettatori, dall’11 ottobre lascerà la domenica pomeriggio per fare spazio al ritorno di Amici di Maria De Filippi, il talent show pronto a debuttare sul piccolo schermo dando il via alla nuova stagione.
Per i fan della dizi, però, è previsto un appuntamento più lungo al sabato. Gli episodi andranno in onda dalle 14:25 alle 16:15, prima di lasciare spazio a Forbidden Fruit.
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Ma cosa accandrà nel corso delle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia? Le anticipazioni si soffermano su Omer, che per aiutare economicamente le sorelle finirà nei guai lavorando per un pericoloso strozzino. Intanto, Akif deciderà di mettere fine al suo matrimonio con Nebahat, dopo aver capito di provare ancora qualcosa per Suzan.
I fan di Tutto per la mia famiglia dovranno comunque tener conto del cambio di programmazione. L’amata soap continuerà ad andare in onda su Canale 5 seppur con una durata ridotta rispetto a quella attuale.