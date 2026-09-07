Tutto per la mia famiglia cambia orario su Canale 5: la scelta di Mediaset

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano nel corso della stagione estiva. La storia della famiglia Eren ha collezionato ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di confermare la serie tv anche nella nuova stagione televisiva appena iniziata. In questi giorni, Tutto per la mia famiglia ha subito un nuovo cambio di programmazione. La storia dei fratelli Eren ha cambiato orario per permettere il ritorno di Dentro la notizia nel daytime pomeridiano di Canale 5. Dal 7 settembre, la serie tv non va più in onda dalle 17:15 ma alle 15:45 per lasciare spazio a Gianluigi Nuzzi con la nuova stagione del suo programma d’informazione.

Tutto per la mia famiglia cambia orario dal 7 settembre

La serie tv coi fratelli Eren andrà in onda dal 7 settembre dalle 15:45 fino alle 16:45 quando prenderà la linea Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia. Una programmazione che sarà destinata a subire nuove modifiche in seguito al ritorno di Uomini e donne nel palinsesto. Nel frattempo, Tutto per la mia famiglia continuerà a riservare grandi emozioni per il pubblico. Le anticipazioni delle prossime puntate narrano che Akif terrà in pugno Susen. L’uomo obbligherà la ragazza a tenere la bocca cucita in merito alla morte di Kadir causata da Melisa. La ragazza inizierà ad accusare diversi sensi di colpa che la porteranno ad allontanarsi da Omer.

Kadir di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)