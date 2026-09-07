Helena Prestes copia Javier Martinez: presa una decisione social

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate in Italia. I due hanno ottenuto successo partecipando all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In queste ultime settimane, l’ex opposto della Terni volley academy è tornato alla ribalta per la decisione di aprire un canale esclusivo su Instagram al costo di 5,99 euro al mese. L’uomo ha seguito l’iniziativa presa dalla compagna, tra le prime a sfruttare tale funzione del social network. Una decisione, quella di Javier Martinez, che ha avuto molto successo. In pochi giorni, l’uomo ha ottenuto oltre 2 mila iscritti nonostante il suo periodo di massima popolarità sia da tempo passato.

Helena Prestes aumenta il prezzo del suo canale esclusivo come Javier Martinez

In queste ore, però, anche il canale esclusivo di Helena Prestes è finito al centro dell’attenzione. I fans hanno notato che la modella brasiliana ha deciso di copiare Javier Martinez per quanto riguarda il costo dell’abbonamento d’Instagram. La modella brasiliana ha deciso di aumentare da 4 euro a 5,99 euro il prezzo d’iscrizione ai suoi contenuti esclusivi. Una scelta che in passato la donna aveva già preso, ottenendo una reazione negativa da parte dei suoi fans. Molti utenti avevano ritenuto troppo alto il costo, tanto da decidere di annullare l’abbonamento. A distanza di tempo, ecco che la donna ha scelto di aumentare nuovamente il prezzo.