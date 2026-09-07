Javier Martinez ed il siparietto con un ex gieffino: “Ma cosa stai facendo?”

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il pallavolista argentino è diventato famoso nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. In quella circostanza, il 31enne ha stretto anche importanti legami di amicizia. In particolare, l’uomo è diventato vicino di casa di Mattia Fumagalli in seguito al suo trasferimento a Lecco a casa della fidanzata Helena Prestes. In queste ore, l’ex opposto della Terni volley academy si è reso protagonista di un siparietto insieme all’ex gieffino che ha fatto sorridere molto i fans che ancora oggi lo seguono. In un video pubblicato su Instagram si vede Javier Martinez passare insieme a Mattia Fumagalli una giornata all’interno di una nota palestra di Lecco. In questa circostanza si vede il maestro di sci provare a replicare gli esercizi fisici compiuti dal suo amico con scarsi risultati. Ad un certo punto del filmato, il compagno di Helena Prestes esclama divertito: “Ma cosa stai facendo?”

Javier Martinez, giornata in palestra con Mattia Fumagalli

Javier Martinez ha deciso di passare una giornata in palestra con Mattia Fumagalli. Il pallavolista argentino ha voluto tramandare la sua passione per l’attività fisica all’ex gieffino conosciuto nel corso dell’edizione andata in onda nel 2024 del reality show. Il 31enne e il maestro di sci hanno approfondito la loro amicizia di recente quando il primo si è trasferito a Lecco dove vive Helena Prestes. Non è raro vedere i due trascorrere una giornata insieme nella cittadina affacciata sul lago di Como.