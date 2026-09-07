Far Away arrivano puntate extra-large su Canale 5: ecco quando e perché

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Far Away è tra le serie tv di maggiore successo dei teleschermi di Canale 5. Ogni giorno, le vicende ambientate a Mardin sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori con punte superiori al 22% di share. Un grande successo made in Turchia che Mediaset ha deciso di trasmettere anche nel week-end. Ebbene sì, la storia di Alya Smith e Cihan Albora andrà in onda di sabato e di domenica dal 12 settembre. Ma le novità non saranno finite poiché i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di mandare in onda appuntamenti extra-large dalla durata di circa un’ora. I telespettatori potranno così assistere alle vicende ambientate a Mardin anche nel daytime festivo. Restano confermati gli appuntamenti di Far Away nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Far Away in onda con puntate extra-large nel week-end

Far Away andrà in onda con puntate extra-large nel week-end a partire da sabato 12 settembre. Le anticipazioni delle prossime puntate della serie tv annunciano che Mine scoprirà di attendere un bambino. La donna deciderà di usare la gravidanza per tenere in pugno la famiglia Albora. Intanto, le condizioni di Ozkan peggioreranno sempre di più in seguito ad un’operazione chirurgica andata male. Nare rimarrà sconvolta quando i dottori la informeranno che suo marito ha perso la vita dopo aver accusato due embolie. La sorella di Kaya inizierà ad accusare degli importanti sensi di colpa nei confronti del defunto uomo che le ha salvato la vita donandole una parte del suo fegato.