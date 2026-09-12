Tutto per la mia famiglia cambia orario dal 21 settembre: la novità per il pubblico

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno ottenendo maggiore successo sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di puntare sulle vicende dei fratelli Eren per la nuova stagione televisiva. Scendendo nei dettagli, la serie tv subirà un importante cambio di programmazione a partire da lunedì 21 settembre. Le storie di Emel, Omer e Asiye non andranno più in onda alle 15:45 ma alle 16:05 per circa 20 minuti. Uno slittamento per permettere la messa di onda di Uomini e Donne, che tornerà con una nuova edizione dove sono attesi diversi colpi di scena. Destino diverso invece per Far Away che Mediaset ha deciso di cancellare nel daytime pomeridiano.

Tutto per la mia famiglia cambia orario dal 21 settembre

Tutto per la mia famiglia cambierà orario a partire dal 21 settembre. La serie tv andrà in onda dalle ore 16:05 per circa 20 minuti. Mediaset ha deciso di puntare sulla dizi turca dopo gli ottimi risultati ottenuti sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende dei fratelli Eren collezionano in media 2 milioni di telespettatori, confermandosi tra le rivelazioni della passata stagione estiva. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Susen, la quale dimostrerà di non riuscire più a nascondere la verità in merito alla morte di Kadir. La giovane vorrà vuotare il sacco e raccontare che Melisa ha posto fine alla vita del ragazzo.

Aybike di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)