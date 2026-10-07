Tutto per la mia famiglia arriva una doppia puntata: la bella novità per il pubblico

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Tutto per la mia famiglia continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv è vista ogni giorno da quasi 2 milioni di telespettatori, confermandosi uno dei grandi successi di Mediaset. Giovedì 8 ottobre, i piani alti di Cologno Monzese trasmetteranno una nuova doppia puntata di Tutto per la mia famiglia dove sono attesi diversi colpi di scena. La dizi turca è stata promossa alla prima serata dopo il grande successo ottenuto lo scorso 4 ottobre su Canale 5. Per il pubblico sarà un modo per vedere le vicende dei fratelli Eren per circa 120 minuti senza interruzioni.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni puntata dell’8 ottobre

Ma cosa succederà nel corso della puntata serale di giovedì 8 ottobre? Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Berk e Kaan si metteranno dalla parte di Susen, Aybike, Doruk, Ogulcan e Omer per le elezioni. Harika, intanto, scoprirà che Sengul non si ricorda delle loro incomprensioni e per questo le farà credere che andassero molto d’accordo. Asiye e Doruk, intanto, trasformeranno la sfida elettorale in una scommessa. La ragazza accetterà di uscire a cena per San Valentino se il figlio di Akif vincerà la sfida. Intanto a scuola arriveranno Emir, Ozge e Dora. In questa circostanza, Ogulcan chiederà perdono al nipote di Ilknur che non accetterà le sue scuse. Tolga scoprirà che i due non vanno d’accordo, tanto da proporre al nuovo allievo un patto. Infine Omer e Ogulcan cercheranno di vendere dei sacchetti di lavanda al mercato per racimolare qualche soldo.

Tolga di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)