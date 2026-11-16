Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Electra in pericolo, Luna esce di prigione

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Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre, saranno caratterizzate da momenti di forte tensione e importanti cambiamenti per alcuni dei protagonisti più amati della soap americana. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Electra, che vivrà attimi di grande paura a causa di Remy, deciso a riportarla sotto il proprio controllo.

Nel frattempo, anche le vicende della famiglia Forrester continueranno a tenere banco. Da una parte Taylor e Steffy sembrano finalmente vivere una fase serena del loro rapporto con Ridge, dall’altra Carter continuerà a guidare l’azienda tra nuove difficoltà legali. Cosa succederà a Electra? Quale ruolo avrà Will nella vicenda? E come evolverà il rapporto tra Ridge, Taylor e Brooke?

Beautiful: Electra affronta Remy e scopre la verità sui deepfake

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Electra sarà protagonista di una delle storyline più intense della settimana.

La giovane si troverà infatti in grave pericolo quando Remy tenterà di portarla via con la forza. Terrorizzata, cercherà in tutti i modi di opporsi e di sfuggire al suo aggressore. In suo aiuto arriverà però Will, il cui intervento riaccenderà la speranza e potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Nel frattempo emergerà anche una verità destinata a fare chiarezza sul suo passato recente. Electra rivelerà infatti che è stato proprio Remy a creare i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione, mettendo fine a dubbi e sospetti che duravano da tempo.

Beautiful: Luna lascia il carcere e Carter resta al comando dell’azienda

Importanti sviluppi riguarderanno anche altre vicende della soap.

Bill Spencer riuscirà a ottenere la scarcerazione di Luna, che però non sarà completamente libera. La ragazza verrà infatti trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore, aprendo così una nuova fase della sua storia.

Sul fronte professionale, Ridge informerà Eric che i tentativi di Justin per restituire l’azienda ai Forrester stanno incontrando nuovi ostacoli. Di conseguenza, Carter continuerà a mantenere il controllo della società almeno per il momento, mentre la famiglia dovrà fare i conti con una situazione ancora lontana dall’essere risolta.

Taylor si sente finalmente sicura dell’amore di Ridge

Le puntate dal 23 al 28 novembre porteranno anche momenti più distesi per Taylor e Steffy.

Madre e figlia avranno infatti modo di confrontarsi serenamente sul rapporto con Ridge. Steffy si mostrerà felice nel vedere la madre trascorrere sempre più tempo accanto all’uomo che ama da sempre.

Taylor, dal canto suo, confiderà alla figlia di sentirsi finalmente sicura dei sentimenti di Ridge. Per la prima volta dopo molto tempo non apparirà più preoccupata dalla presenza di Brooke, convinta che il legame costruito con Ridge sia ormai abbastanza forte da resistere a qualsiasi interferenza.

Una convinzione che potrebbe però essere messa alla prova dagli immancabili colpi di scena che da sempre caratterizzano le vicende sentimentali della famiglia Forrester.