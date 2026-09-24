“Panorami Distopici – La ‘normalizzazione’ come arma dell’ingiustizia”: domani allo Spazio Apocrifi si discute dell’eredità culturale dell’Enichem di Manfredonia
“Panorami Distopici – La ‘normalizzazione’ come arma dell’ingiustizia”: domani allo Spazio Apocrifi si discute dell’eredità culturale dell’Enichem di Manfredonia
In occasione del cinquantesimo anniversario dal drammatico incidente del 26 settembre 1976 dell’Enichem, la città si ferma a riflettere sul trauma collettivo e sulla sua eredità culturale, ambientale e sanitaria.
Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali “Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria il futuro”, in programma dal 24 al 27 settembre, venerdì 25 settembre 2026 alle ore 19.00 presso lo Spazio Apocrifi (Porto Turistico Marina del Gargano) si svolgerà l’incontro “Panorami distopici. La normalizzazione come arma dell’ingiustizia”.
L’appuntamento, organizzato dall’Università di Padova in collaborazione con Bottega degli Apocrifi, rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico per riflettere sull’eredità culturale della vicenda Enichem e su ciò che, entrando gradualmente nella quotidianità, rischia di essere percepito come “normale” anche quando non lo è.
Interverranno il prof. Annibale Biggeri, il dott. Roberto Giua, la dott.ssa Giulia Malavasi, la dott.ssa Anna Maria Nannavecchia, il regista Cosimo Severo e la drammaturga Stefania Marrone.
A chiudere l’incontro un dibattito con il pubblico presente. L’ingresso è libero, l’intera cittadinanza è invitata a partecipare.