Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: Eduardo scompare, Rosa e Clara chiedono aiuto a Damiano

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La settimana dal 21 al 25 settembre 2026 di Un Posto al Sole si apre con una tensione crescente: Eduardo Sabbiese è scomparso, Rosa e Clara iniziano a temere il peggio e Damiano si mette sulle sue tracce. Intanto, tra Palazzo Palladini e il Vulcano le dinamiche diventano sempre più complesse, con Marina sotto pressione, Roberto furioso e Samuel pronto a un gesto inatteso. A questo punto è inevitabile chiedersi: che fine ha fatto Eduardo? Perché Grillo è così nervoso? E quali tensioni esploderanno nelle nuove puntate?

Eduardo scompare: Rosa e Clara coinvolgono Damiano, Grillo diventa nervoso

Eduardo tenta ancora una volta di liberarsi da Grillo, ma il piano fallisce e la sua situazione si fa più pericolosa. Rosa e Clara capiscono che Sabbiese non è fuggito con Stella: tutte le sue cose sono rimaste in casa, segno che la scomparsa non è volontaria.

Le due donne decidono di chiedere aiuto a Damiano, che inizia a ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo. Le sue indagini attirano subito l’attenzione di Grillo, che teme che Renda possa avvicinarsi troppo alla verità. Il clima si fa sempre più teso e Damiano capisce che Eduardo potrebbe essere in serio pericolo.

Marina sotto ricatto, Roberto sempre più furioso: il caso Radio Ciclone esplode a Un Posto al Sole

Michele rivela a Roberto che dietro Radio Ciclone si nasconde un socio fiduciario. La notizia alimenta la rabbia di Ferri e accende ulteriori sospetti su Stefano Mori.

Marina, temendo di essere scoperta, prova a rompere l’accordo con Mori, ma finisce per essere messa con le spalle al muro. Il ricatto diventa sempre più pesante e la tensione tra lei e Roberto cresce. Nel frattempo, Alberto continua a far visita a Gianluca e, grazie ai consigli di Luca e Giulia, capisce che spostarlo in un’altra struttura sarebbe un errore. Le sue visite quotidiane gli permettono di trovare sostegno anche da persone inaspettate.

Il Vulcano in crisi: Samuel sorprende tutti, Nunzio perde la pazienza

Al Caffè Vulcano la situazione diventa insostenibile. Diego, Nunzio e Silvia devono prendere una decisione inevitabile per gestire il caos interno. Samuel, esasperato dalle tensioni e dal licenziamento di Mica come social media manager, compie un gesto inatteso che peggiora ulteriormente il clima.

La tensione tra lui e Nunzio cresce fino a diventare esplosiva, mentre Mariella e Guido continuano la loro parentesi comica con il corso di yoga: lei entusiasta, lui decisamente meno.