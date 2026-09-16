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De Sanzo prima di Fidelis Andria-Manfredonia: “Voglia di riscatto”

Ai microfoni di TeleSveva l’allenatore della Fidelis Andria ha parlato di voglia di riscatto prima della gara di Manfredonia che arriva con gli andriesi a quota 0 punti.

“Dobbiamo riscattarci, perché lo meritiamo. Nella partita di Brindisi abbiamo mostrato di esserci dal punto di vista mentale e caratteriale: dobbiamo mettercela tutta. Il Manfredonia è un avversario che conosciamo”.

L’allenatore svela la ricetta: “Carica agonistica, personalità e mentalità è la nostra crescita”.

Sulla partita di Coppa di 20 giorni fa proprio contro il Manfredonia: “Conosciamo la squadra avversaria, sappiamo che sono forti. Dobbiamo giocare a viso aperto, siamo tutti al 100%”.