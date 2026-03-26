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C’è una nuova voce che sta conquistando il pop italiano e, dopo il trionfo a Sanremo, Niccolò Filippucci è pronto a consolidare il suo percorso con un brano destinato a far parlare. Il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, in uscita il 27 marzo 2026, arriva infatti in un momento chiave della sua carriera, poiché accompagna l’attesa per il primo album “Un posto dove andare”, previsto il 10 aprile per Warner Records Italy.

Ma cosa racconta davvero il brano? E quali sono le prossime tappe del suo percorso live? Qui sotto trovi testo, significato e date.

Testo di “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore” di Niccolò Filippucci

Prima ancora dell’uscita ufficiale, Niccolò Filippucci ha voluto creare aspettativa tra i fan, presentando il brano in anteprima durante il Battiti Live Spring. Un assaggio live che ha subito acceso curiosità, soprattutto tra chi segue il suo percorso sin dagli inizi.

Il nuovo singolo rappresenta infatti un nuovo capitolo per l’artista, che negli ultimi mesi ha visto crescere rapidamente la propria popolarità. D’altronde, la sua carriera non nasce dal nulla: Filippucci si era già fatto notare ad Amici, dove aveva raggiunto la semifinale, mostrando fin da subito una forte sensibilità musicale.

Testo di “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”:

“Pezzi vivi, siamo in crisi

da quando non sorridi

da quanto all’improvviso andavo via

e tu impazzivi

Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore

perchè nessuno parla

tutte le ragazze come le canzoni d’amore

potresti essere te

senza fine, ne bugie

che è impossibile dire

per fare canzoni d’amore

per tutte le ragazze“

(In aggiornamento).

Significato “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore

Il significato di “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore” è legato a un racconto molto concreto delle relazioni di oggi. Niccolò Filippucci parte da un’idea semplice ma efficace: tutti cercano attenzioni e romanticismo, però nella realtà le storie sono spesso veloci, leggere e piene di contraddizioni.

Il brano, prodotto da Starchild, si muove su un pop brillante con inserti synth-pop, dove sintetizzatori e vocoder creano un sound fresco e contemporaneo. Questa dimensione sonora accompagna perfettamente un testo diretto, che parla di relazioni vissute tra messaggi, aspettative e piccoli fraintendimenti, mentre resta forte il bisogno di sentirsi importanti anche in rapporti non troppo definiti.

Il punto di vista è quello di un ragazzo di 19 anni, quindi spontaneo e immediato, capace di raccontare senza filtri ciò che succede davvero. Per questo motivo, la “canzone d’amore” del titolo diventa quasi un’illusione: qualcosa che tutti cercano, ma che nella quotidianità si trasforma in qualcosa di più semplice e reale.

Inoltre, il nuovo singolo funziona come una perfetta colonna sonora primaverile, perché accompagna un momento fatto di nuove conoscenze e cambiamenti.

Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, per Niccolò Filippucci è tempo di incontrare da vicino il suo pubblico. In parallelo all’uscita del primo album “Un posto dove andare”, il cantautore lancia un tour instore che attraversa diverse città italiane, portando la sua musica direttamente tra i fan.

Il tour prende il via proprio il giorno della release del disco e rappresenta un’occasione concreta per ascoltare i nuovi brani, acquistare l’album e incontrare l’artista.

Ecco tutte le date confermate:

10 aprile 2026 – Lonato (BS) , Centro Commerciale Il Leone Shopping (ore 17:00);

, Centro Commerciale Il Leone Shopping (ore 17:00); 11 aprile 2026 – Milano , Merlata Bloom (ore 17:30);

, Merlata Bloom (ore 17:30); 14 aprile 2026 – Corciano (PG) , Quasar Village (ore 18:00);

, Quasar Village (ore 18:00); 15 aprile 2026 – Napoli , Feltrinelli Stazione Centrale (ore 17:30);

, Feltrinelli Stazione Centrale (ore 17:30); 16 aprile 2026 – Roma , Discoteca Laziale (ore 18:30);

, Discoteca Laziale (ore 18:30); 17 aprile 2026 – Pomezia (RM), Centro Commerciale Sedici Pini (ore 18:00).

Si tratta di un calendario fitto e ravvicinato, pensato per creare un contatto diretto con il pubblico, soprattutto nei giorni immediatamente successivi all’uscita del disco.