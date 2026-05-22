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A Monte Sant’Angelo nasce la Carta delle comunità accoglienti e inclusive, venerdì 22 la presentazione del Festival dell’Inclusione

FESTIVAL DELL’INCLUSIONE: A MONTE SANT’ANGELO NASCE LA CARTA DELLE COMUNITÀ ACCOGLIENTI E INCLUSIVE CONTRO RAZZISMO E XENOFOBIA

Un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti e solidali. Istituzioni, Chiesa e società civile insieme per il terzo documento programmatico del festival

Monte Sant’Angelo – Sarà presentata nell’ambito della terza edizione del Festival dell’Inclusione la Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive, un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti, solidali e capaci di riconoscere ogni persona come parte della comunità, in risposta diretta alle derive di razzismo e xenofobia.

L’appuntamento si inserisce in un percorso che ha già lasciato il segno nel panorama del welfare pugliese: nel 2023, anno della Capitale Regionale della Cultura, Monte Sant’Angelo ha ospitato la nascita del Manifesto del welfare culturale della Regione Puglia; nel 2025 è stata adottata la Carta dell’Inclusione. La nuova Carta rappresenta il terzo tassello di questo impegno progressivo.

All’incontro parteciperanno l’Assessora al Welfare Lea Basta, l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Padre Franco Moscone, il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca (in collegamento), il Sindaco di Carpino Rocco Di Brina, il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano (in collegamento), la consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità Antonella Iaculli, il coordinatore del Festival Pasquale Gatta e Mohammed Elmajdi, presidente dell’Anolf Puglia – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere. Modera il giornalista Saverio Serlenga.

Il Sindaco di Monte Sant’Angelo dichiara: “Monte Sant’Angelo si conferma laboratorio vivo del welfare culturale pugliese. Con questa Carta vogliamo offrire a tutti i Comuni della regione e non solo uno strumento concreto per scegliere, ogni giorno, di essere comunità accoglienti. È un atto politico e civile che questa città è orgogliosa di promuovere”.

L’Assessora al Welfare Lea Basta aggiunge: “Dopo il Manifesto del welfare culturale e la Carta dell’Inclusione, facciamo un ulteriore passo: non chiediamo solo alle istituzioni di cambiare, ma alle comunità intere di assumersi una responsabilità. Costruire territori liberi da razzismo e xenofobia è una scelta che si fa insieme, e questo Festival è il luogo giusto per farla”.

Il Festival dell’Inclusione prosegue fino a sabato 23 maggio con tante attività in programma. Info https://www.montesantangelo.it/it/news/welfaredicomunita-dal-20-al-23-maggio-la-terza-edizione-del-festival-dellinclusione-1995256?type=2



