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Meteo, caldo anomalo la prossima settimana

Nella prossima settimana, secondo IlMeteo.it, è in arrivo l’anticiclone africano.

Il suo arrivo favorirà, inevitabilmente, un progressivo aumento delle temperature, specialmente al Centro-Nord, dove i termometri raggiungeranno livelli anomali per il periodo. Già nel corso del weekend si potrebbero superare i 30°C in tante città, dando il via ad una fase climatica di stampo anticipatamente estivo.

Ma il picco del caldo si raggiungerà soprattutto intorno alla metà della prossima settimana e per la precisione nella giornata di Mercoledì 27 Maggio. Le aree maggiormente coinvolte dal rialzo termico saranno soprattutto il Nord e parte del Centro: Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna registreranno i valori più elevati, con punte anche di 35°C nelle zone interne e di pianura. Anche Toscana ed Umbria vivranno giornate particolarmente calde, con temperature che potranno raggiungere e superare la soglia dei 33/34°C. Insomma, più che a fine Maggio sembrerà di essere già a Luglio.

Situazione leggermente diversa invece al Sud, dove il caldo sarà presente, ma in maniera un pochino meno intensa, per via di alcune infiltrazioni di aria più fresca in quota che continueranno ad influenzare marginalmente le regioni meridionali,