Sanremo 2026, Nicolò Filippucci conquista Giuseppe Giofrè: “È disarmante”

Ieri sera al Festival di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci si è aggiudicato la vittoria della categoria ‘Nuove proposte’, il suo incredibile talento ha conquistato anche Giuseppe Giofrè.

L’amatissimo ballerino ha rivolto i complimenti al giovane cantante ma a colpirlo non è stato solo il suo talento, intervistato dal portale Fab! non ha infatti nascosto un particolare apprezzamento nei confronti di Nicolò Filippucci. Tra le varie cose, infatti, Giuseppe Giofrè ha rivelato: “Chi mi piace? Il giovane Nicolò è crush, crush, crush, è disarmante direi“.

Nicolò Filippucci fa breccia nel cuore di Giuseppe Giofrè: cosa ha detto sul vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2026

Il famoso ballerino ha fatto sapere che anche Leo Gassmann è una crush, gli piace anche Ditonellapiaga in versione Lana Del Rey. Ancor prima di scoprire che sarebbe stato Nicolò Filippucci il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2026 aveva già manifestato la sua preferenza nei suoi confronti.

In modo ironico e senza giri di parole Giuseppe Giofrè aveva infatti rivelato che faceva il tifo per l’ex allievo di Amici approdato nei mesi scorsi a Sanremo Giovani. In merito all’ipotetico podio ha infatti detto: “Metto Nicolò al primo posto, non perché è una mia crush, ma perché è la mia canzone preferita. Secondo? Nicolò. Terzo? Nicolò”.