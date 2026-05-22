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Benedizione dei Maturandi in Arcidiocesi

«Signore, sorgente di ogni sapienza,benedici questi tuoi figli che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. Dona loro pace e calma, custodisci la loro mente e allontana l’ansia. Fa’ che affrontino questa prova con impegno e fiducia, consapevoli del dono della loro intelligenza e del Tuo amore che li sostiene sempre»

🗓️ Lunedì 15 giugno 2026

⛪️ Parrocchia San Marco Evangelista

📍 Vico del Gargano

🕗 ore 20.00

🗓️ Martedì 16 giugno 2026

⛪️ Santuario San Michele Arcangelo

📍 Monte Sant’Angelo

🕗 ore 20.00

🗓️ Mercoledì 17 giugno 2026

⛪️ Parrocchia Santa Maria del Carmine

📍 Manfredonia

🕗 ore 20.00

🙏🏻 Le Sante Messe con la Benedizione dei Maturandi saranno presiedute dall’Arcivescovo Mons. Franco Moscone

Invitiamo i nostri giovani alunni a partecipare 🥰

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