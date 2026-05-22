Benedizione dei Maturandi in Arcidiocesi
Benedizione dei Maturandi in Arcidiocesi
«Signore, sorgente di ogni sapienza,benedici questi tuoi figli che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. Dona loro pace e calma, custodisci la loro mente e allontana l’ansia. Fa’ che affrontino questa prova con impegno e fiducia, consapevoli del dono della loro intelligenza e del Tuo amore che li sostiene sempre»
🗓️ Lunedì 15 giugno 2026
⛪️ Parrocchia San Marco Evangelista
📍 Vico del Gargano
🕗 ore 20.00
🗓️ Martedì 16 giugno 2026
⛪️ Santuario San Michele Arcangelo
📍 Monte Sant’Angelo
🕗 ore 20.00
🗓️ Mercoledì 17 giugno 2026
⛪️ Parrocchia Santa Maria del Carmine
📍 Manfredonia
🕗 ore 20.00
🙏🏻 Le Sante Messe con la Benedizione dei Maturandi saranno presiedute dall’Arcivescovo Mons. Franco Moscone
Invitiamo i nostri giovani alunni a partecipare 🥰
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