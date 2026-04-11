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Turismo, la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia: riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità attrattiva

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il ristanziamento di 4.250.000 euro per il 2026 destinati alla realizzazione delle attività legate alla “Open Call Grandi Eventi”, il bando pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di grandi eventi nel territorio pugliese caratterizzati da elevata capacità attrattiva. Le risorse, già previste dalla DGR n. 1910 del 21 novembre 2025, vengono ora formalmente riassegnate all’annualità in corso a valere sui fondi del POC 2021/2027 – Accordo per la Coesione (Delibera CIPESS n. 6/2025), nell’ambito dell’Area Tematica 03 “Competitività imprese” – Linea di intervento 03.02 “Turismo e ospitalità”.

Il finanziamento si inserisce nel quadro del Piano Strategico Regionale del Turismo “Puglia 3x6x5 – 2025/2030” (approvato con DGR n. 1083/2025), nella scheda progettuale “Comunicazione e Brand Identity”, e vede come soggetto attuatore l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARET Pugliapromozione.

La strategia che sottende questo intervento punta al rafforzamento dell’animazione territoriale e della promozione dell’identità culturale pugliese mediante eventi di rilevanza nazionale e internazionale, capaci di generare flussi turistici qualificati. Il turismo, ricorda la deliberazione, incide già per quasi il 20% del valore aggiunto sull’economia regionale, un dato destinato a crescere grazie alle sette priorità strategiche dell’Accordo di Coesione e ai complessivi 80.177.553,52 euro stanziati per il riposizionamento competitivo e la promozione delle destinazioni turistiche pugliesi nell’ambito della medesima linea di intervento. Il Comitato Tecnico istituito presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha già concluso, nel gennaio 2026, l’esame delle candidature riferite al primo semestre dell’anno, approvando le proposte ammissibili e individuando i contributi finanziari regionali massimi concedibili, i cui verbali sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Puglia.

“I grandi eventi sono uno strumento di politica turistica a tutto tondo — dichiara l’Assessora al Turismo e Promozione, Graziamaria Starace –. Servono a costruire un’offerta qualificata, a posizionare territori che hanno patrimonio e identità da raccontare, a dare agli operatori locali un contesto in cui investire con fiducia. Il nuovo bando consolida gli eventi che hanno dimostrato una portata in termini di visibilità considerevole e si apre a nuove proposte, con un criterio ben preciso: cassa di risonanza mediatica a livello nazionale ed internazionale. I grandi eventi amplificano un territorio, questa è la logica con cui lavoriamo. Per questo il prossimo anno lanceremo una call unica dedicata, perché eventi di questa portata si fondano su professionalità e soprattutto programmazione. Con questo stanziamento – conclude l’assessora – proseguiamo dentro le linee strategiche delineate con il Presidente Antonio Decaro”.