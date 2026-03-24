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Tucson Angel Manfredonia: ora testa ai playoff

Prima della palla a due della sfida di DR1 tra Tucson Pub Manfredonia e Pielle BK Matera, si è vissuto un momento di grande valore umano e sportivo. Su iniziativa della squadra di casa, entrambe le formazioni e gli arbitri, i signori Franco e Di Lorenzo, hanno indossato una canotta commemorativa per ricordare il 21 marzo, Giornata nazionale del ricordo e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Un gesto significativo che ha unito tutti i presenti al palazzetto in un momento di profonda riflessione e condivisione.

Sul parquet, la Tucson Pub Manfredonia ha poi trionfato con il punteggio di 73-61 contro la Pielle BK Matera, mostrando grande solidità sia in difesa che in attacco. La squadra di casa ha raggiunto un vantaggio massimo di 18 punti, riuscendo a gestire la gara nonostante gli 8 tiri da tre punti messi a segno dagli ospiti. Solo un pareggio e un cambio di vantaggio hanno caratterizzato una partita intensa e combattuta.

L’avvio è stato favorevole alla Pielle BK Matera, che nel primo periodo ha imposto il proprio ritmo chiudendo avanti 19-9 grazie ai 7 punti di Greco.

Nel secondo periodo è arrivata la reazione della Tucson Pub Manfredonia, protagonista di un parziale straordinario di 31-13 guidato da Ibrahima Malcom Ba, autore di 14 punti nella frazione, che ha permesso ai padroni di casa di andare all’intervallo lungo sul 40-32.

Nel terzo periodo la Tucson Pub Manfredonia ha mantenuto il controllo della gara, allungando fino al 56-43 con un Marzulli in grande forma, capace di realizzare 8 punti e dare ulteriore energia alla squadra.

Nell’ultimo quarto la Pielle BK Matera ha tentato il recupero con Lopane, autore di 8 punti nella frazione, ma la Tucson Pub Manfredonia ha gestito con autorità il finale di partita, chiudendo sul 73-61 grazie anche ai 10 punti di Grasso.

Una vittoria importante che proietta ora la squadra verso i playoff. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 marzo al Paladante alle ore 18:30 per gara 1 contro la Magnagrecia Academy Castellaneta.

TABELLINI

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

BA 14, CARMONE, VUOVOLO 5, CIOCIOLA A 4, PRENCIPE D, PIEMONTESE, GUERRA, MARZULLI 12, GRASSO 25, CIOCIOLA F 6, STANKOWSKY 7, BOTTALICO.

PIELLE MATERA

CARDINALE, QUINTO 6, LOPANE 18, VIGNOLA 13, LASALVIA, GRECO 14, VITALE, DE ASTIS 8, DI FONZO 2, VACCARO