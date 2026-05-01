Sport Manfredonia

Tucson Angel Manfredonia: è tempo di gara 3!

Redazione1 Maggio 2026
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Tucson Angel Manfredonia: è tempo di gara 3!

La serie è in parità (1-1) e ora non si può più sbagliare. Dopo la grandissima prova di forza in trasferta a Carovigno, la Tucson Angel Manfredonia torna a casa per l’atto finale.

Domenica ci giochiamo tutto: Gara 3 deciderà chi volerà in finale!

📅 DOMENICA 03 MAGGIO

⏰ Ore 19:00

📍 PalaDante, Manfredonia

🆚 Carovigno Basket 2023

Servono i vostri colori, la vostra voce, il vostro cuore. Un solo obiettivo, un’unica passione. Portiamo Manfredonia dove merita!

Redazione1 Maggio 2026