Tucson Angel Manfredonia, domenica si gioca al PalaDante

V GIORNATA DI CAMPIONATO – SI GIOCA AL PALADANTE!

Domenica appuntamento imperdibile: la Tucson Angel Manfredonia torna davanti al proprio pubblico per affrontare la capolista Eurobasket Foggia, ancora imbattuta dopo quattro giornate (4 vittorie su 4!).

Gli ospiti si presentano con un roster di altissimo livello: sotto le plance i dominatori del pitturato, Cicivè e Vigilante, mentre tra gli esterni spiccano Dell’Aquila, top scorer con 19.5 punti di media, e Cagnetta. In cabina di regia oltre Dell’Aquila anche i bravi Sebastio e Campanella.

A completare il gruppo, le ali L. Vigilante (17 punti a gara) e l’inossidabile Nicola Padalino, vera bandiera foggiana.

La Tucson Angel arriva a questo appuntamento in un buon momento di forma, forte della bella prova di Barletta, che ha confermato la crescita e la solidità del gruppo biancazzurro.

I sipontini sono pronti a dare tutto davanti al pubblico del Paladante, che come sempre sarà il sesto uomo in campo!

Paladante – Manfredonia

09.11.25

18:30

ingresso libero

Non mancare, sarà spettacolo!

