Tu si que vales 2025, è rivoluzione: fuori Gerry Scotti, arriva un altro pezzo da 90 della tv

Tu si que vales vale 2025 è tra i programmi più amati del piccolo schermo. La nuova stagione debutterà a settembre con grandi cambiamenti. In particolare, il programma vedrà l’uscita di scena di un membro della giuria. Gerry Scotti non siederà più sulle poltrone rosse del talent show come annunciato da Piersilvio Berlusconi. Il direttore amministrativo di Mediaset ha diramato un comunicato, annunciando le ragioni per il quale il conduttore non prenderà più parte a Tu si que vales 2025. Nel comunicato si leggono parole di stima di Piersilvio Berlusconi nei confronti di Gerry Scotti. L’uomo ha definito il conduttore un vero pilastro della televisione per poi aggiungere: “Si prepara ad affrontare una nuova stimolante fase della sua carriera. Mediaset gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali.”

Tu si que vales 2025, Paolo Bonolis prende il posto di Gerry Scotti

Gerry Scotti non prenderà parte a Tu si que vales 2025 per occuparsi al meglio a nuovi progetti come rivelato da un comunicato diramato da Mediaset. Ma chi prenderà il posto del conduttore nella giuria del talent di Canale 5? Secondo le indiscrezioni ci sarebbe l’arrivo di un altro pezzo da 90 della televisione italiana. Paolo Bonolis infatti potrebbe prendere il posto di Gerry Scotti. L’ex marito di Sonia Bruganelli avrebbe accettato di lavorare al fianco di Maria De Filippi. I due hanno dimostrato di avere un ottimo feeling artistico. Di recente, la conduttrice di Uomini e Donne è stata ospite di una puntata serale di Avanti un altro condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.