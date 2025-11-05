[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Truffe agli anziani anche a Manfredonia: il racconto

Buonasera,

sono Francesca residente a milano ma di Manfredonia.

Ed a Manfredonia ho mia madre che vi abita.

Vi contatto dopo aver letto della pubblicazioni di due casi di truffa a danno di anziani avvenuti a Foggia e Lucera.

Voglio dirVi che è accaduto anche a mia madre, a manfredonia, in pieno giorno con un danno di altissimo valore in termini di beni materiali.

Quelli psico fisici sono incalcolabili.

E’ accaduto sabato 25 ottobre alle 9.30 del mattino. E’ stata presentata regolare denuncia ed oggi alla lettura del vs articolo mia madre ha contattato la locale stazione dei carabinieri per chiedere di poter effettuare riconoscimento.



Non sappiamo se sono le stesse persone, ma anche a lei, a manfredonia, in zona stazione campagna, area residenziale ben abitata, l’hanno contatta telefonicamente con la scusa di un pacco, di soldi, 6000 euro, per poi presentarsi alla porta e chiedere ed ottenere tutto, ben al di là della cifra indicata!

Mia madre non è una sprovveduta, è un’ insegnante in pensione, lucida, autonoma eppure è successo anche a lei!



Mia madre, al contrario delle altre signore era sola, con la testa piena di pensieri a causa del fatto che mio padre era in ospedale … sono animali, sono delle bestie!

Ditelo e scrivetelo, ANCHE A MANFREDONIA, nn solo Foggia, Lucera!

Vanno fermati sul serio e vanno fermati con il contributo delle forse dell’ordine e con la piena consapevolezza di dare fiducia alle persone che chiedono aiuto senza se e senza, perchè rispetto alla delinquenza non si possono avere se e ma.

Le hanno tolto tutto, ma cosa più grave e hanno tolto la serenità e le certezze di una vita, eppure lei sapeva, era informata …

Mi auguro davvero che possa essere contattata per il riconoscimento, lei ne ha tracciato il volto … nn serve per riavere il mal tolto ma per dare un messaggio, per nn mollare, per credere che la giustizia è davvero dalla parte dei giusti, die cittadini e non degli animali!

Pubblicate se rItterete utile, opportuno e per utilità di tutti!

Cordiali saluti

F.N.