True Blood, quando il morso non lascia il segno

C’è un momento, guardando True Blood, in cui il sangue smette di pulsare e la serie si adagia sul proprio mito come su un divano di pelle troppo lucida: scivolosa, compiaciuta e inafferrabile. All’inizio è tutto un fremito: la Louisiana di Bon Temps, una cameriera telepate che pensa più in fretta di quanto agisca, un vampiro eroe della guerra di Secessione con la postura del (ri)morso. Il mondo ha appena inventato il sangue sintetico, i non-morti “escono dalla bara”, e la tv premium di HBO fa il resto: luce rossa, corpi caldi, morale tiepida. Poi, stagione dopo stagione, la promessa si annoda. Il melodramma inghiotte l’horror, l’allegoria diventa didascalia, la trama si scioglie nella propria ambizione come zucchero nel tè. Il risultato? Un vampirismo televisivo senza zanne: rumoroso, estenuato, incapace di mordere davvero. Questa recensione non addolcisce: mette in fila fragilità di scrittura, incoerenze di tono e derive produttive che hanno fatto di True Blood uno dei casi più eclatanti di auto-sabotaggio seriale. Perché dietro il glamour gotico e i poster patinati c’è un laboratorio narrativo che, dopo un avvio folgorante, ha perso formula e reagenti. E quando il laboratorio esplode, restano odore di bruciato e romanticismi stanchi. È un peccato? Sì. È evitabile? Sì, e proprio per questo brucia. Ma andiamo con ordine.

Bon Temps: promessa di un Sud che sapeva di zolfo

All’inizio True Blood è una cartolina stropicciata del Sud degli Stati uniti: paludi come specchi deformanti, neon che tremano fuori dai diner, chitarre sporche nell’aria umida. L’idea del “True Blood”, bevanda che rende superflua la predazione, è una metafora potente: diritti civili, “coming out”, convivenza forzata tra desiderio e norma. Il pilot sa incastonare eros e pericolo, e Sookie, la protagonista umana della serie (interpretata da Anna Paquin) guarda il vampiro Bill (suo love interest interpretato da Stephen Moyer) come si guarda una leggenda che torna a bussare. È la fase in cui la serie sa cosa vuole: un romanzo gotico pop che gioca coi generi, flirta con la soap e non si vergogna di mostrare anche lo squallido. Qui l’alchimia funziona, e la critica – almeno per i primi anni – le concede entusiastiche attenuanti. Ma la fiamma si consuma presto, e il buio che segue non ha mistero: è mancanza di bussola.

Alan Ball: genio breve, crepuscolo lungo

La paternità di Alan Ball pesa come un’eredità troppo ricca: lo stile, la caratura autoriale, il gusto per la ferita emotiva. Per cinque stagioni regge l’impianto, sorride all’esagerazione, tiene insieme carne e simbolo. Poi il testimone passa e il castello vibra. Cambiano le priorità, si libera spazio a una serialità bulimica: più mostri, più fazioni, più congiure; meno coerenza interna, meno progressione emotiva. L’assenza di un timoniere riconoscibile si sente: non c’è più una mano che sappia dire “basta”. Quando l’orizzonte evapora, i personaggi sono lasciati a rincorrere sottotrame che promettono tempesta e consegnano foschia.

Mitologia in overdose: quando il troppo storpia

Il soprannaturale seriale ama la stratificazione; True Blood la scambia per accumulo. Vampiri, mutaforma, licantropi, fate, streghe, autorità occulte: ogni creatura aggiunge regole, eccezioni e genealogie. Ma più il bestiario si allarga, più il contratto col pubblico si sfrangia. Le nuove leggi del mondo non illuminano i conflitti: li aggirano. Il pericolo non nasce da scelte dolorose ma da twist che sbarcano all’improvviso e pretendono fede immediata. L’effetto è quello di una enciclopedia senza indice, dove tutto esiste ma nulla pesa. E il vampiro, figura che da secoli magnetizza perché è desiderio e rinuncia, qui muta in un passaporto di trama: potere utile per la scena, zavorra per il racconto.

Sangue, carne e volgarità: il trionfo del nichilismo

In True Blood la violenza non è mai un incidente: è una scelta estetica e commerciale. Sin dal secondo episodio, il corpo viene esibito come trofeo e la morte come decorazione. Si uccide con la stessa coreografia con cui si ama, e il confine tra piacere e ferocia diventa una tela intrisa di compiacimento. Le scene di sesso, prepotenti e talvolta trasgressive, sembrano gare di resistenza: tutto è eccesso, nulla è seduzione. L’eros, che nel primo atto poteva ancora apparire simbolico o mistico, si trasforma in pornografia del gesto. La macchina da presa non indaga il desiderio, lo esaurisce. E la violenza — tortura, decapitazioni, spargimenti di sangue coreografati come musical — finisce per anestetizzare lo spettatore. Non si prova più orrore né attrazione: solo saturazione. In questo senso, True Blood diventa una delle serie più nichiliste mai passate su HBO, non perché racconti il male, ma perché lo svuota di significato. Il sangue è un colore, il corpo un oggetto, il peccato una messa in scena da catalogo. Il pubblico resta ipnotizzato, ma non coinvolto; eccitato, ma non turbato. È il paradosso del contemporaneo: confondere la trasgressione con il rumore.

La grande dissipazione dei personaggi

All’inizio True Blood sapeva riconoscere volti e tic: Sookie ingenua ma testarda, Bill tragico nel suo codice d’onore, Eric Northman (Alexander Skarsgård) magnete glaciale, Lafayette (interpretato dal compianto Nelsan Ellis) scintilla indomabile, Tara (Rutina Wesley) rabbia e fragilità. I personaggi erano tese corde narrative; bastava sfiorarle per farle vibrare. Col tempo, però, vibrare diventa vagare. Archi che partono e non arrivano, conversioni morali fulminee, ritorni dalla morte che non portano colpa ma comodità. La scrittura non difende la memoria dei gesti: ciò che ieri era trauma oggi è dettaglio. Così la fedeltà dello spettatore – risorsa più fragile del medium – si sfilaccia. Il pubblico può accettare il delirio, non la noncuranza.

La crudeltà come grammatica naturale di Bon Temps

In True Blood, anche il personaggio più innocente porta una scintilla di male. La serie costruisce un universo dove la bontà non è una virtù, ma un lusso temporaneo; ogni gesto di purezza è contaminato da una fame primordiale, da una spinta a dominare o a sottomettere. È una Louisiana in cui il sangue è metafora del potere: chi morde, chi gode, chi possiede. Il male, qui, non è punito: è l’ordine naturale delle cose. Sookie, che all’inizio appare candida e compassionevole, impara a usare il proprio dono come arma; Bill, paladino dell’etica vampirica, si lascia corrompere dal fanatismo di Lilith (JJessica Clark); Eric, seducente e glaciale, trasforma la crudeltà in carisma. Tutti, a loro modo, partecipano della stessa catena alimentare, quella in cui la predazione è sinonimo di vitalità. In questo mondo, la violenza è il linguaggio comune; la sensualità, invece di redimere, consuma. Ogni rapporto — amoroso, politico, carnale — diventa una prova di dominio, un atto di sopraffazione travestito da passione. È la vera intuizione della serie: non ci sono eroi né vittime, ma solo creature che cercano di non morire di fame, di carne o d’amore.

Satira sociale: da lama a mestolo

All’inizio, l’allegoria è affilata: “uscire dalla bara”, slogan d’odio ricalcati sui movimenti reali, dibattito politico come spettacolo. Ma il coltello perde il filo. La serie moltiplica i bersagli e riduce la mira: tutto è emblema di qualcos’altro, niente ferisce davvero ciò che intende denunciare. La satira chiede precisione e conseguenze; qui l’urgenza si attenua, il gesto s’addolcisce in ammiccamenti. La metafora diventa decalcomania: aderisce, non incide. E quando il discorso civile scivola nell’ornamento, resta l’impressione di un teatro dove i fondali cambiano più spesso degli atti.

Dialoghi e tono: il romanzo fiume della ridondanza

In molti episodi, i dialoghi sono riassunti in diretta: personaggi che spiegano il mondo a personaggi che lo abitano, scene che ribadiscono motivazioni già mostrate. Il tono, oscillante tra melò iperbolico e pulp cartonato, produce un effetto collaterale: non si piange e non si trema, si osserva. La tv che sa mordere alterna carezza e scatto; qui si sfuma. Il bene e il male che diventano una cosa, un qualcosa di insano, sporso, peroverso, come le paludi della Louisiana. True Blood confonde la velocità con il ritmo. Accadono molte cose, spesso contemporaneamente; poche hanno un prima e un dopo che brucino. Episodi pieni, stagioni sovraccariche, finali che promettono una palingenesi poi disattesa. L’idea di “mondo in espansione” non è mai supportata da cartografie emotive: la geografia cresce, il cuore no.

Il paradosso delle ultime stagioni

La traiettoria è evidente: promessa, espansione, dissipazione, stanchezza. Quando il racconto prova a rientrare in carreggiata, la correzione arriva tardiva. Molti finali di arco suonano come contratti di liquidazione: si chiude perché si deve chiudere, non perché una scelta maturata pretende compimento. L’effetto è di rado catartico. La serie conclude con un gesto che vorrebbe essere riconciliazione col quotidiano; ciò che resta, però, è un addio annacquato. La domanda non è “se” dovesse finire, ma come: e la risposta, per chi aveva amato l’incipit, sa di resa. Una cosa è certa in ogni stagione, buoni o cattivi che siano, i vampiri trionfano sempre.

Estetica: fotografia calda, immaginario tiepido

Paradossalmente, la parte visiva spesso funziona: fotografia ambrata, set che sudano atmosfera, una colonna sonora capace di impastare il blues col peccato. Ma il bello decorativo non salva l’inerzia drammaturgica. Le inquadrature più ispirate non trovano aggancio in uno sguardo coerente sul male e sul desiderio. È come un video musicale troppo lungo: si ricordano poster e singoli, meno l’album. E in televisione, quando l’occhio guida ma il cuore non segue, la memoria si fa superficiale.

Dio, Lilith e la “Bibbia dei Vampiri”: cosa dice davvero la serie

In True Blood esiste un culto interno ai vampiri (l’Autorità) con una propria scrittura sacra, il Book of the Vampyr. In quel testo si afferma che Dio ha creato Lilith “a sua immagine”, come vampira, e che Adamo ed Eva sono stati creati per sostentarla: cioè gli umani esistono come cibo per i vampiri, secondo quella dottrina. Lilith è quindi la Progenitrice e viene venerata come figura divina dai Sanguinisti, pur ribadendo lei stessa che «non c’è altro Dio all’infuori di Dio». Questa è la cornice blasfema (ma interna alla mitologia dello show). Dulcis in fundo, nel finale di stagione 5, Bill beve il sangue di Lilith, muore e rinasce come “Billith”, manifestando poteri eccezionali (resistenza al palo, telecinesi, volo, forza superiore ai millenari) e visioni premonitrici; per un lasso di tempo appare quasi onnipotente e onnisciente rispetto agli altri, pur non essendo “Dio” in senso teologico, infatti nella stagione 6 Lilith gli dice esplicitamente che non è un dio.

Il contesto della moda: l’epoca degli emo e dei vampiri belli

Per comprendere la fortuna iniziale della serie bisogna tornare al clima estetico e culturale del 2008-2012. Era l’epoca frivola e ridicola dei “vampiri romantici”, dei ciuffi emo (figli di papà che giocavano a fare i darkettoni depressi) e delle lacrime glitterate. Twilight dominava il box office mondiale, Vampire Knight, nonostante il suo spirito effimero, confuso e tossicamente barocco, incantava gli adolescenti con le sue uniformi di scuola tipicamente nipponiche e i triangoli amorosi. True Blood nasce da quella febbre collettiva, ma sceglie di vestirla di fango, sudore e peccato. Non l’amore eterno, ma l’istinto temporaneo; non la purezza, ma la corruzione del desiderio. HBO intercetta l’onda e la deforma: ciò che in Twilight era sentimentalismo diventa decadenza consapevole; ciò che in Vampire Knight era romanticismo del manga shojo giapponese diventa sudiciume americano. Il pubblico, affamato di miti horror, belli, tenebrosi e (diciamocelo pure) un po’ tossici, risponde con entusiasmo: l’idea di una serie “per adulti”, dove il sangue non è più metafora ma sostanza, suona come una liberazione. Ma quando la moda passa — quando la generazione emo scompare in maniera effimera in pochi anni palesando la banalità di tale mondo fatto di lacrime, disperazione ed oscurità del tutto finti — True Blood resta sola, prigioniera di un’estetica ormai datata. Il suo successo, più che televisivo, fu sociologico: specchio di un decennio che voleva essere oscuro ma senza dolore, ribelle ma senza rivoluzione.

Lasciti e fraintendimenti

A distanza di anni, ciò che resta attaccato è l’iconografia: la bottiglia rossa di True Blood, le labbra femminili rosse e carnose che leccano maliziosamente il sangue sulla guancia, il cartello “God Hates Fangs”. Ma gli eredi hanno imparato la lezione sbagliata: più creature, più storie secondarie (tanto pe raumentare il sesso e la violenza). Insomma, più shock uguale più qualità. È il fraintendimento seriale del decennio: non è questione di moltiplicare, ma di scegliere. L’allegoria delle minoranze, del razzismo, creata forse inizialmente per insegnare un concetto nobile, ovvero, il rispetto verso gli altri per quanto diverso sia da noi, si è imbastardita al punto da aggiungere rumore al coro invece di cantare una nota inconfondibile. Un pretesto per sguazzare nel sangue, nel nichilismo e nel male più sporco e grezzo. Il vampiro televisivo non è morto con True Blood; è solo uscito dal locale sbagliato all’ora di chiusura.

Epilogo: la seduzione che non sa restare

Ci sono prodotti mediocri che non promettono nulla e mantengono il vuoto; True Blood è il contrario: promette il mondo e ce lo mostra da lontano. La sua colpa non è essere esagerata, ma essere esagerata senza necessità. Al netto del carisma di alcuni interpreti e di una confezione che, a tratti, accarezza il sublime, il giudizio rimane: una delle peggiori serie sui vampiri non perché brutta in senso tecnico – non lo è sempre – ma perché non sincera, voyeuristica, per chi ama le scene crude, di sesso a gogo e di uccisioni gratuite, all’insegna del “Io domino, sono più forte di te, ho quindi in mano la tua vita, debole e patetica creatura”. True Blood è trasgressivo, una trasgressione che diviene normale. Sookie continua a difendere i suoi amici vampiri, nonostante non siano altro che degli assassini (non che alcuni umani della serie siano meglio, intendiamoci) e lo fa perché li adora in maniera feticistica. Il suo perdonare il male è “giustificato” con i traumi della sua infanzia, rendendola quindi una ragazza emotiva, la dolce principessina da salvare ma che, allo stesso tempo comanda l’orda vampirica (Bill, Eric, Godrik). Un “grande anima” ipocritamente misericordiosa, tanto da avere tranquillamente rapporti intimi con Warlow (Robert Kazinsky) un bravo fata vampiro che nella sua vita non ha fatto niente di male… tranne uccidere i genitori della stessa protagonista! True Blood (e scusate la chiusa forse un po’ ridondante e ripetitiva) è una parabola nichilista travestita da favola gotica. Un mondo dove la violenza è lingua madre, la perversione il respiro quotidiano e l’amore un riflesso di dominio. Tutto ruota attorno al sangue, alla carne, al piacere e al potere; non esiste redenzione, solo consumo. In questo universo umido e febbricitante, il bene e il male non sono più categorie morali ma variabili di sopravvivenza: si uccide per amare, si ama per possedere, si mente per restare vivi. È la serie che più di ogni altra ha mostrato l’America del desiderio come cimitero dell’anima, dove il peccato è routine e la salvezza un concetto estetico. True Blood non racconta i vampiri. Racconta noi, quando smettiamo di distinguere la fame dal sentimento.