Trovato senza vita Antonio Rignanese di Monte Sant’Angelo: l’85enne era scomparso da due settimane

NOVA MILANESE – Dopo quindici giorni di ricerche, si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo e residente a Nova Milanese, scomparso il 22 ottobre scorso.



Il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di martedì in un campo di via Valsugana, a Varedo, nella zona industriale a ridosso della superstrada Milano-Meda. A dare l’allarme sono stati alcuni operai impegnati nei lavori di manutenzione del verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dal giorno della scomparsa, avvenuta mentre Rignanese si era recato al mercato di via Oberdan per fare la spesa, si erano mobilitati Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile, e decine di volontari. Le ricerche, condotte anche con l’ausilio di droni, elicotteri e cani molecolari, avevano coinvolto l’intera comunità di Nova Milanese e dei comuni limitrofi.

Sui social, il figlio Luigi Rignanese ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questi giorni di angoscia, hanno sostenuto la famiglia e partecipato alle ricerche: “Grazie di cuore a chi ci è stato vicino e non ha mai smesso di cercare papà”.