Trovata morta una tartaruga marina su una spiaggia a Mattinata. (Video)

L’esemplare è stato avvistato nella giornata di Sabato 16 Agosto nei pressi di un lido a Mattinata, e subito dopo l’allarme lanciato dai presenti, i bagnini della zona sono immediatamente intervenuti rimuovendolo dalla riva.

Il video qui sotto mostra il momento in cui è stata avvistata la tartaruga, purtroppo esanime e giunta a riva a causa della corrente.

Nell’ultimo periodo sta diventando sempre più frequente il ritrovamento delle tartarughe marine in mare senza vita o in condizioni gravissime, e per questo motivo dovrebbe essere sempre più considerato come un punto di riferimento il CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine) a Manfredonia.

L’organizzazione si occupa infatti del recupero e della cura delle tartarughe marine in difficoltà, vittime di incidenti con attrezzi da pesca o collisioni e del loro successivo rilascio in mare una volta guarite.

Proprio grazie alla presenza di questa associazione, bisognerebbe mostrare maggiore adesione e sensibilità su questo tema per far sì che questi esemplari vengano protetti e curati.