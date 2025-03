[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Troppi prof su OnlyFans: interviene il Ministero?

Per arrotondare o per passione: sono ormai molti i casi di docenti su OnlyFans, la piattaforma per adulti che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento.

OnlyFans è popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di e altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. Consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile.

Perché i docenti scelgono sempre più questa piattaforma?

Stipendi bassi: molti docenti italiani, soprattutto quelli precari, ricevono compensi considerati inadeguati rispetto al costo della vita.

Libertà economica: alcune insegnanti vedono OnlyFans come un’opportunità per ottenere indipendenza finanziaria senza dover lasciare il proprio lavoro principale.

Mancanza di regolamentazione: al momento, non esistono leggi chiare che vietino ai docenti di essere attivi su piattaforme di questo tipo.

La Fism (Federazione italiana scuole materne) di Treviso è intervenuta celermente cominciando a stilare un codice etico per disciplinare il comportamento degli insegnanti anche sui social. Il testo verrà votato nella prossima assemblea provinciale del 30 aprile.

“Nessuno di noi vuole ergersi a giudice di comportamenti che intaccano la sfera privata altrui ma decoro e riservatezza dovrebbero essere parte del bagaglio di ciascun insegnante, al di là che lavori nella scuola statale o parrocchiale. OnlyFans, semplicemente, non rientra in questo quadro”, ha affermato a proposito della questione la presidente della Fism Treviso, Simonetta Rubinato. “È una questione delicata che stiamo cercando di trattare con la dovuta cautela. Per tutelare i bambini, le famiglie e le insegnanti che rischiano di finire vittime dell’onda mediatica creata dal caso. Quando si ha a che fare con le persone, in particolare i minori, la prudenza non è mai troppa”.