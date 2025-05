Troia e Foggia, intensificati i controlli dei Carabinieri: 3 arresti e oltre un chilo di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, hashish, marijuana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Troia (FG) e Foggia, intensificati i controlli dei Carabinieri: 3 arresti e oltre un chilo di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, hashish, marijuana

Nell’ambito di recenti servizidi contrasto al traffico di droga predisposti dall’Arma sul territorio provinciale,i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne di Troia (FG), pregiudicato, all’atto del controllodetenuto agli arresti domiciliari, nel cui appartamento i militari dell’Armahanno rinvenuto, durante una perquisizione, abilmente occultati all’interno di una cassa acustica, di un forno a microonde e di una intercapedine della cucina, due involucri contenenti rispettivamente 1,103 kg di cocaina, circa 70 gr. di hashish, nonché materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Le perquisizioni, estese alle parti comuni dello stabile, hanno inoltre consentito di rinvenire, in un’area non direttamente riconducibile all’arrestato, ulteriori 82,3 grammi di marijuana e una pistola giocattolo marca Bruni, calibro 9 mm, priva del tappo rosso e con la canna alterata,modificata in modo da risultare potenzialmente offensiva, con caricatore inserito contenente un proiettile calibro 7.65 mm. L’arma e la sostanza stupefacente sono state poste sotto sequestro a carico di ignoti.

L’intensificazione dei controlli ha, inoltre, consentito ai Carabinieri di arrestare in flagranza di reato per evasione altre due persone, accusate di essersi allontanate dalla propria abitazione nonostante fossero sottoposte alla misura degli arresti domiciliari: un pregiudicato residente a Carapelle, rintracciato dai militari dell’Arma in questa p.zza Cavour e un 65enne foggiano sorpreso lontano dal proprio domicilio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.