[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tre domeniche in famiglia a teatro al “Dalla” di Manfredonia nell’attesa del Natale. Si parte domenica 23 con “Paloma, ballata controtempo”

Continuano al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia le domeniche in famiglia a teatro. “respIRA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, quest’anno ha rafforzato molto la scena dedicata ai più piccoli e alle famiglie e, in attesa delle festività natalizie, propone tre titoli imperdibili in programma il 23 novembre, il 7 e l’8 e il 14 dicembre.

Gli Apocrifi, per accogliere l’inverno e celebrare tutti insieme il Natale, per la sezione “con gli occhi aperti” hanno scelto tre spettacoli che coinvolgeranno, emozioneranno e faranno divertire la giovane comunità teatrale del “Dalla”. Tre compagnie teatrali italiane, attraversando linguaggi e modalità espressive e di partecipazione diverse, creeranno momenti unici di condivisione. Una festa nella festa, dunque, per inaugurare insieme il periodo natalizio, condividere tempi e spazi diversi dai soliti con altri bambini e altre famiglie della città e tornare a esercitare gli strumenti della fantasia e dell’immaginazione.

Il primo appuntamento di questa lunga cavalcata teatrale è in programma domenica 23 novembre, alle ore 18.00, con “Paloma, ballata controtempo” della Factory Compagnia Transadriatica – Teatro Koi. Lo spettacolo, per la regia di Tonio De Nitto, vede in scena un dialogo commosso e malinconico tra due anime: una bambola di gommapiuma, che riproduce i gesti e i pensieri di una donna anziana alla ricerca del suo tempo passato, e quello della musica, che quei gesti ispira, accompagna, asseconda. Paloma, interpretata da Michela Marrazzi, emozionerà tutti con la sua anima canterina, i suoi occhi profondi e i suoi bagagli pieni di un tempo trascorso che mai più ritornerà. Perché il tempo, si sa, divora le cose semplici, come l’infanzia, la giovinezza, l’amore e la vita.

Dopo questo umanissimo teatro di figura contemporaneo, il “Dalla” ospiterà domenica 7 (alle ore 18.00 e alle ore 20.00) e lunedì 8 dicembre (alle ore 11.00 e alle ore 18.00) “Viaggio in aereo”, uno spettacolo partecipato della compagnia Drammatico Vegetale che invita tutti a riscoprire le avventure del celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe”. Lo spettacolo, un vero e proprio viaggio nei mondi del Piccolo Principe per la regia di Pietro Fenati, condurrà tutti i bambini e i loro genitori in una navicella spaziale dalla struttura esagonale. La storia verrà raccontata con proiezioni sulle pareti, in un gioco di alternanza di ombre e luci che impreziosiscono il racconto del nostro aviatore-attore che proverà a guardare col cuore, ad arrossire come un bambino, ad osservare l’invisibile che sta sotto l’apparenza delle cose.

L’ultimo appuntamento prima del Natale è con una rilettura di una delle storie più amate dai bambini di ogni tempo: Pinocchio. “Nel ripostiglio di mastro Geppetto”, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00, guarda a questa storia senza tempo entrando nel ripostiglio di Geppetto. Con il linguaggio del clown, dell’attore, del racconto e del teatro di figura, questo spettacolo di Armamaxa Teatro e Pagine Bianche Teatro per la regia di Enrico Messina e Daria Paoletta attraversa il capolavoro di Collodi e gli restituisce nuovo brio per raccontare quanto sia complicato essere genitori e figli e quanto sia difficile ed essenziale ‘lasciare andare’ e imparare ad accogliere una mancanza.

I biglietti per gli spettacoli “Paloma, ballata controtempo” e “Nel ripostiglio di mastro Geppetto” sono al costo di 7 euro (intero), 6 euro (ridotto), 5 euro (galleria). Per partecipare allo spettacolo “Viaggio in aereo”, ogni turno avrà una capienza massima di 50 spettatori. Il costo dello spettacolo è di 7 euro (intero), 6 euro (ridotto).

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.