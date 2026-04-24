Pamela Genini: trovato capello biondo nella casa dell’ex

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Un capello biondo trovato in una botola, l’arrivo dei carabinieri e un’indagine che torna improvvisamente sotto i riflettori. È questo il nuovo elemento emerso nel caso di Pamela Genini, che nelle ultime ore ha riacceso l’attenzione sulla posizione dell’ex fidanzato Francesco Dolci. Un dettaglio che colpisce, ma che gli investigatori invitano a leggere con cautela, perché da solo non basta a cambiare il quadro delle indagini, ancora aperte e dense di interrogativi.

Il ritrovamento e l’intervento dei carabinieri

Il fatto è emerso nelle ultime ore, quando all’interno dell’abitazione di Francesco Dolci è stato individuato un lungo capello biondo in una posizione insolita, impigliato in una ragnatela nei pressi di una botola. A segnalare la presenza dell’elemento sarebbero stati operatori televisivi, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto effettuando un sopralluogo e procedendo al repertamento del capello, che ora sarà sottoposto ad analisi scientifiche.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sulla botola, recentemente modificata, un dettaglio che potrebbe avere un peso nel contesto generale delle verifiche. Tuttavia, allo stato attuale, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non si sbilanciano sull’effettiva rilevanza del ritrovamento.

Il punto centrale resta uno: la presenza di un capello, anche se potenzialmente riconducibile alla vittima, non costituisce automaticamente una prova. Pamela Genini, infatti, frequentava quella casa, e ciò rende plausibile la presenza di tracce biologiche senza che questo implichi necessariamente un collegamento diretto con eventuali responsabilità.

Dal canto suo, Francesco Dolci ha fornito una spiegazione lineare, sostenendo che la presenza di capelli della donna sia del tutto normale proprio in virtù della loro relazione passata. Ha inoltre lasciato intendere di sentirsi sotto pressione, arrivando a ipotizzare che qualcuno possa volerlo coinvolgere ingiustamente nella vicenda.

Il caso resta quindi aperto e complesso. Il ritrovamento del capello rappresenta un tassello, ma non ancora una svolta. Saranno le analisi del DNA e l’incrocio con altri elementi investigativi a stabilire se questo dettaglio potrà assumere un valore concreto oppure restare un elemento marginale in un quadro già di per sé estremamente delicato.

Intanto, l’attenzione mediatica torna a crescere attorno alla vicenda di Pamela Genini, già segnata da eventi drammatici e ancora avvolta da numerosi interrogativi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il ritrovamento del capello biondo porterà a sviluppi significativi o se si rivelerà soltanto un frammento suggestivo in una storia ancora tutta da chiarire.