Javier Martinez, siparietto divertente con Helena Prestes: cos’è successo

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si apprestano ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme a Lecco dopo aver vissuto alcuni mesi a Terni dove lui giocava per la squadra locale. In queste ore, il 31enne di Cordoba si è reso protagonista di un siparietto divertente con la fidanzata, conosciuta quasi due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha ricondiviso un video nel suo profilo Instagram in cui si vede una ragazza rimanere sorpresa alla vista di una compilation di Lionel Messi con su scritto: “Entrando nel cuore del mio fidanzato per la prima volta...” L’uomo ha allegato il tutto con il seguente commento: “Scusa amore ma questo lo sapevi già“. L’ex gieffino ha dimostrato di essere un appassionato del grande calciatore argentino, che oggi milita nel campionato americano di calcio.

Javier Martinez è molto legato alle sue origini

L’ex pallavolista della Terni volley academy ha condiviso un video su Instagram dove palesa la sua grande passione per Lionel Messi, giocatore argentino tra i più forti al mondo. Javier Martinez ha dimostrato di essere particolarmente legato alle sue origini argentine. Non è insolito vedere il compagno di Helena Prestes pubblicare post sulla nazionale di calcio o su Messi, considerato uno dei suoi grandi idoli. L’uomo si sta godendo momenti di relax dopo aver concluso il campionato con la Terni volley academy. Nonostante abbia ottenuto la retrocessione, lo schiacciatore argentino può vantarsi di aver totalizzato il doppio dei punti segnati dai suoi compagni di squadra nell’arco della stagione appena terminata.