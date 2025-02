[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TRASPORTI E LOGISTICA, CON ITS ACADEMY MOBILITÀ UN’OPPORTUNITÀ

DI LAVORO E ALTA FORMAZIONE

PER MANFREDONIA

Una platea di circa 200 studenti per parlare di mobilità sostenibile, logistica, trasporti, settori strategici nelle dinamiche di sviluppo nazionali e regionali. Comparti interessati da profondi cambiamenti dovuti alla transizione digitale e green che richiedono competenze specifiche non sempre disponibili sul mercato del lavoro.



Con piani di studio flessibili, una spiccata vocazione all’innovazione e un contatto diretto con il sistema imprenditoriale, ITS Academy Mobilità offre risposte concrete ai fabbisogni delle aziende e costituisce una reale opportunità di formazione e di occupazione per i giovani.



L’argomento è stato al centro dell’iniziativa svoltasi questa mattina nella Biblioteca comunale auditorium “C. Serricchio” di Manfredonia alla quale hanno assistito gli studenti delle quinte classi degli istituti “Roncalli/Rotundi/Fermi/Euclide”; “Lecce” e liceo “Galilei/Moro”. ITS Academy Mobilità ha presentato i percorsi formativi attivati grazie alla partnership con Smart Lab, ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia.



Sono intervenuti Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; Silvia Pellegrini, direttore Dipartimento Politiche per il Lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia; Paolo Campo, consigliere regionale; Silvio Busico, presidente Fondazione ITS Academy Mobilità; Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità; Matteo Mangano, Coordinatore della sede di Manfredonia;

Raffaella Trotta, direttore di Smart Lab; Nicolò Berghinz, direttore Relazioni Esterne di Sviluppo ALIS; Nico Martinelli, Head of Logistica Meditrans, e Francesco di Zanni, Responsabile Risorse Umane Meditrans.



“Il lavoro è un progetto, un’opportunità – ha sottolineato il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca – la presenza di ITS Academy Mobilità sul nostro territorio è importante perché crea delle occasioni mettendo insieme la comunità e le risorse del territorio”.



“Abbiamo presentato la nostra offerta formativa per il biennio 2025/2027 alle quinte classi degli istituti superiori – sottolinea Silvio Busico, presidente della Fondazione ITS Academy Mobilità – ed abbiamo ottenuto un ottimo riscontro di partecipazione. Importante è stata la presenza delle imprese: Alis e Meditrans. ITS è una grande opportunità per gli studenti con un percorso suddiviso in due anni: uno di formazione verticale nell’ambito delle competenze richieste dalle imprese del trasporto e della logistica, il secondo direttamente nelle aziende in forma di stage”.



Partner di ITS Academy Mobilità a Manfredonia è SmartLab. “Puntiamo sull’alta specializzazione e sulle competenze – spiega Raffaella Trotta, direttore di SmartLab – per mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro. Con ITS Academy abbiamo costruito un’occasione di alta formazione”.