Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo: parla lei

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate del pubblico italiano. La modella influencer e l’ex pallavolista della Terni volley academy hanno ottenuto una grande popolarità all’interno del Grande fratello 2024, dove hanno fatto sognare i telespettatori grazie alla loro storia d’amore. Proprio in queste ore, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno raggiunto un nuovo importante traguardo della loro relazione che procede col vento in poppa. Javier Martinez e Helena Prestes hanno festeggiato un anno e mezzo di storia d’amore. Per l’occasione, la modella brasiliana insieme al compagno hanno fatto una diretta social che è stata seguita da oltre 5 mila utenti.

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i 15 mesi di storia d’amore

Durante la diretta su Tiktok, Helena Prestes ha parlato della speciale ricorrenza, dichiarando ai fans che la stavano seguendo: “Domani io e Javier Martinez facciamo 15 mesi, è un giorno bello.” Un traguardo che la coppia non potrà festeggiare insieme. La modella brasiliana si trova a New York per compiere alcuni casting con la sua agenzia di moda. L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy è rimasto a Lecco, dove sta sistemando l’abitazione ancora invasa dagli scatolini in seguito al trasferimento dalla città umbra. I due sono apparsi felici e innamorati, dimostrando che la distanza non è un problema al loro rapporto.