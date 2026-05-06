Javier Martinez presa una drastica decisione: i fans esultano

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Javier Martinez è tornato al centro dell’attenzione di recente per una diretta fatta su Tiktok, un social network molto in voga in questo momento. Il pallavolista argentino è apparso insieme a Mattia Fumagalli, che lo sta aiutando ad ambientarsi a Lecco in attesa del ritorno di Helena Prestes in Italia. Nel corso della diretta seguita da oltre 5 mila utenti, l’ex concorrente del Grande fratello ha rivelato di aver preso una drastica decisione. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “Da una parte sono contento di tutte queste persone che si espongo in negativo, perché io so benissimo ..col fatto che io ho un fratello carabiniere .. so benissimo chi andare a toccare dal momento che voglio mandare alcune letterine. Quindi continuate..”.

Javier Martinez ha deciso di querelare gli haters

Il pallavolista argentino ha rivelato di essere pronto a querelare gli haters, che spesso infangano lui e la sua storia d’amore. Javier Martinez ha affermato nel corso della diretta di aver fatto una lista di molti leoni da tastiera e di essere pronto ad affidarla a chi di dovere per placare questo problema. Neanche a dirlo, la notizia è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei fans. L’uomo ha deciso di passare alle maniere forti, seguendo quanto fatto da Helena Prestes. Tempo fa, la modella brasiliana aveva fatto una diretta sempre su Tiktok in cui aveva reso noto di aver deciso di denunciare gli haters per tutelare la sua immagine.