Grande fratello, problema di salute per Omer Elomari: cos’è successo

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I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. Tra questi vi è Omer Elomari, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality show, dov’è arrivato in finale prima di essere eliminato. In queste ore, l’imprenditore siriano ha fatto preoccupare i suoi fans con una storia postata nel suo profilo Instagram. Nell’immagine, il compagno di Rasha Younes inquadra il suo viso dov’è presente un occhio con un importante e fastidioso orzaiolo. Omer Elomari ha commentato il tutto con la seguente didascalia: “Bast*rdo maled*tto.” Un problema di salute che non ha fermato l’ex protagonista del Grande fratello, il quale ha raggiunto Milano per un impegno di lavoro.

Grande fratello, Omer Elomari ha fatto preoccupare i suoi fans

Omer Elomari ha fatto preoccupare, mostrandosi con un occhio tumefatto a causa di un importante orzaiolo. I fans sono corsi in aiuto dell’imprenditore siriano, rivelandogli alcuni rimedi per alleviare il suo problema. Nel frattempo, la storia d’amore tra l’uomo e Rasha Younes procede a gonfie vele dopo essersi conosciuti all’interno del Grande fratello. Nei giorni scorsi, Omer Elomari ha fatto una dedica da brividi per la sua fidanzata. L’uomo ha scritto le seguenti parole alla compagna che gli domandava se le mancava: “Abbastanza da sorridere quando ti penso ed allo stesso tempo da volerti qui subito.”