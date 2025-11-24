Train Dreams su Netflix: il capolavoro di Clint Bentley

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nuovo film diretto da Bentley

Train Dreams arriva su Netflix con la regia di Clint Bentley e Joel Edgerton protagonista. Tratto dal racconto di Denis Johnson, il film è ambientato nell’America dei primi del ‘900 e racconta la storia di un uomo che cerca il senso della vita.

Una riflessione profonda

La recensione assegna un eccellente 8.5/10, elogiando la capacità di “rallentare” e riflettere. La narrazione intimista accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo attraverso paesaggi mozzafiato e silenzi carichi di significato.

Perché vederlo

Train Dreams è perfetto per chi cerca cinema d’autore su piattaforme streaming. Un’opera che invita a fermarsi e contemplare, lontano dai ritmi frenetici moderni, ideale per gli amanti delle serie TV e del cinema contemplativo.