Train Dreams su Netflix: il capolavoro di Clint Bentley

Train Dreams su Netflix: film di Clint Bentley con Joel Edgerton. Recensione 8.5/10. America 1900, riflessione profonda sul senso della vita.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Train Dreams netflix
Il nuovo film diretto da Bentley

Train Dreams arriva su Netflix con la regia di Clint Bentley e Joel Edgerton protagonista. Tratto dal racconto di Denis Johnson, il film è ambientato nell’America dei primi del ‘900 e racconta la storia di un uomo che cerca il senso della vita.

Una riflessione profonda

La recensione assegna un eccellente 8.5/10, elogiando la capacità di “rallentare” e riflettere. La narrazione intimista accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo attraverso paesaggi mozzafiato e silenzi carichi di significato.

Perché vederlo

Train Dreams è perfetto per chi cerca cinema d’autore su piattaforme streaming. Un’opera che invita a fermarsi e contemplare, lontano dai ritmi frenetici moderni, ideale per gli amanti delle serie TV e del cinema contemplativo.

