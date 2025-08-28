CinemaSpettacolo Italia

Le migliori serie tv in arrivo in autunno

Redazione28 Agosto 2025
STRANGER THINGS. (L to R) David Harbour as Jim Hopper and Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le migliori serie tv in arrivo in autunno

  1. Stranger things 5, a novembre su Netflix
  2. Pluribus, a novembre su AppleTv+
  3. All’s fair, in autunno su Disney +
  4. Nobody Wants This 2, dal 23 ottobre su Netflix
  5. NCIS Tony & Ziva, a settembre su Paramount +
  6. IT – Welcome to Derry, a ottobre su Sky
  7. Emily in Paris 5, in autunno su Netflix
  8. The Pitt, a settembre su Sky e NOW
  9. Down Cemetery Road, a ottobre su AppleTv+
  10. Mrs Playmen, in autunno su Netflix

Redazione28 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]