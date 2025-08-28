CinemaSpettacolo Italia
Le migliori serie tv in arrivo in autunno
- Stranger things 5, a novembre su Netflix
- Pluribus, a novembre su AppleTv+
- All’s fair, in autunno su Disney +
- Nobody Wants This 2, dal 23 ottobre su Netflix
- NCIS Tony & Ziva, a settembre su Paramount +
- IT – Welcome to Derry, a ottobre su Sky
- Emily in Paris 5, in autunno su Netflix
- The Pitt, a settembre su Sky e NOW
- Down Cemetery Road, a ottobre su AppleTv+
- Mrs Playmen, in autunno su Netflix