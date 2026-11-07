Chi è Bianca Vitali, la moglie di Stefano Accorsi: età, carriera, figli e vita privata

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Negli ultimi anni Bianca Vitali è diventata uno dei volti più apprezzati del mondo della moda e dello spettacolo, ma il grande pubblico la conosce soprattutto come la moglie di Stefano Accorsi. La coppia, tra le più solide del panorama italiano, è tornata recentemente al centro dell’attenzione dopo l’arrivo del terzo figlio insieme.

Modella, attrice e mamma di tre bambini, Bianca ha sempre scelto di mantenere un profilo discreto, lontano dal gossip e dall’esposizione mediatica. Una scelta che non ha mai impedito ai fan di interessarsi alla sua storia personale e professionale. Chi è Bianca Vitali? Come è nato l’amore con Stefano Accorsi? E quanti figli hanno oggi i due coniugi?

Chi è Bianca Vitali e come è iniziata la sua carriera

Nata nel 1991, Bianca Vitali è una modella italiana che ha lavorato per importanti campagne pubblicitarie e agenzie del settore fashion.

Figlia del giornalista Aldo Vitali, storico direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ha scelto fin da giovane di costruire una carriera autonoma nel mondo della moda. Parallelamente agli studi universitari in Lettere Moderne a Milano, ha iniziato a lavorare come modella entrando nell’agenzia Why Not Models.

Nel 2013 ha avuto anche una breve esperienza nel mondo della recitazione partecipando alla serie televisiva 1992, progetto che si sarebbe rivelato decisivo anche per la sua vita privata.

L’incontro con Stefano Accorsi e il matrimonio

La storia d’amore tra Bianca Vitali e Stefano Accorsi è iniziata proprio nel 2013 sul set della serie 1992.

Nonostante una differenza d’età di circa vent’anni, tra i due è nato subito un forte legame che li ha portati a costruire una relazione stabile. Dopo due anni di fidanzamento, Bianca e Stefano si sono sposati nel 2015 con una cerimonia celebrata in provincia di Piacenza.

Da allora la coppia ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, scegliendo di proteggere la propria quotidianità e la vita familiare.

I tre figli di Bianca Vitali e Stefano Accorsi

Dal matrimonio sono nati Lorenzo, venuto al mondo nel 2017, e Alberto, nato nel 2020.

A fine agosto 2026 la famiglia si è ulteriormente allargata con la nascita del piccolo Davide, terzo figlio della coppia. Per Stefano Accorsi si tratta invece del quinto figlio. L’attore è infatti già padre di Orlando e Athena, nati dalla precedente relazione con l’attrice e modella francese Laetitia Casta.

Oggi Bianca Vitali e Stefano Accorsi vivono principalmente a Milano e continuano a condividere pochi momenti della loro vita privata sui social, preferendo mantenere lontano dai riflettori il loro equilibrio familiare.