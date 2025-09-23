Tragedia in stazione a Trani: uomo investito da un treno, ipotesi suicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Drammatico episodio avvenuto questa mattina alla stazione di Trani, dove un uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, è stato investito da un treno; non si esclude la possibilità che si sia trattato di un gesto estremo.

A causa della tragedia, la circolazione ferroviaria sulla tratta Pescara- Bari è stata sospesa per garantire accertamenti e la ricostruzione completa dell’accaduto.

“La circolazione è ancora sospesa a Trani per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso” queste le parole nella comunicazione ufficiale rilasciata da Trenitalia.

I treni attualmente fermi sono: Frecciarossa 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30); Frecciarossa 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25); Frecciarossa 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25), Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30).