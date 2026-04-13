Tragedia a Bisceglie: bambina di 12 anni muore schiacciata da un albero

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Un terribile accaduto si è verificato a Bisceglie nella giornata di oggi, intorno alle 14: una bambina di 12 anni è morta a seguito della caduta di un albero.

La caduta di quest’ultimo è stata causata dal forte vento di stamattina e il grosso tronco ha colpito in pieno la ragazzina, che si trovava in quel momento sulla via.

La 12enne è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 ma è stata dichiarata morta all’arrivo in ospedale dopo aver riportato gravi traumi da schiacciamento.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Tenenza per mettere in sicurezza l’area e per garantire il proseguo delle indagini.